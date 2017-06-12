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12 июня 18:25

В Москве на акции против коррупции задержали 400 человек, а в Петербурге – 300 человек

В Москве сотрудники Росгвардии «зачистили» от участников антикоррупционной акции отрезок Тверской улицы от Пушкинской площади до входа на фестиваль «Времена и эпохи».

Фото: zona.media

В Москве сотрудники Росгвардии «зачистили» от участников антикоррупционной акции отрезок Тверской улицы от Пушкинской площади до входа на фестиваль «Времена и эпохи». В настоящее время на Тверской практически не осталось людей.

По словам очевидцев, во время «зачистки», когда полицейские фактически выдавливали людей с Тверской улицы, был высокий риск возникновения давки, но к счастью обошлось без происшествий. В целом действия правоохранительных органов не производили впечатление хорошо скоординированных.

Сами участники протестных «гуляний» вели себя спокойно и в конфликты с полицейскими не вступали.

По предварительным данным, в антикоррупционных «гуляниях» в Москве приняли участие минимум 5 тысяч человек. 400 участников протестной акции были задержаны. В ряде случаев полицейские производили задержания в жесткой форме – людей в буквальном смысле этого слова волочили по тротуарам. Также сообщается о пострадавшем ребенке – ему разбили губу полицейской дубинкой.

Массовые задержания участников антикоррупционной акции прошли также в Санкт-Петербурге, где мероприятие состоялось на Марсовом поле. В северной столице задержали 300 человек. Среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник и несколько несовершеннолетних граждан.

По данным РБК, в протестной акции в Петербурге приняли участие 10-15 тысяч человек.

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