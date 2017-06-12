Полиция перед началом акции против коррупции задержала Алексея Навального
Правоохранительные органы задержали оппозиционера Алексея Навального перед началом антикоррупционной акции. Оппозиционер был задержан в подъезде своего дома в районе Марьино
Правоохранительные органы задержали оппозиционера Алексея Навального перед началом антикоррупционной акции. Оппозиционер был задержан в подъезде своего дома в районе Марьино.
«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», - написала в Twitter супруга оппозиционера.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в свою очередь сообщила, что одновременно с задержанием оппозиционера в офисе Фонда борьбы с коррупцией выключили электричество.
Задержание Алексея Навального связывают с переносом антикоррупционной акции на Тверскую улицу. Ранее мэрия Москвы согласовала проведение шествия на проспекте академика Сахарова, но при этом оппозиционерам не дали установить сцену.
Навальный обвинил власти в срыве акции и призвал граждан выйти на «народные гуляния» на Тверскую улицу. Правоохранительные органы и мэрия в ответ обвинили оппозиционера в провокации. В настоящее время Тверская улица перекрыта.
Антикоррупционные акции проходят во многих городах России. Есть информация о задержанных. Около 10 участников акции задержали в Екатеринбурге и Омске. В Москве на проспекте академика Сахарова полиция задержала трех человек, еще несколько человек забрали в автозак на Триумфальной площади.