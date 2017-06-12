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12 июня 11:26

Алексей Навальный перенес митинг против коррупции на Тверскую улицу

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о переносе акции против коррупции 12 июня в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Московские власти назвали заявление оппозиционера провокацией

Фото: Marino.ru

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о переносе акции против коррупции 12 июня в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Московские власти назвали заявление оппозиционера провокацией.

Алексей Навальный накануне антикоррупционного шествия сообщил в своем блоге об отказе проводить мероприятие на проспекте академика Сахарова. Оппозиционер объяснил данное решение тем, что столичные власти запрещают любым подрядчикам устанавливать сцену.

«Мы честно делали все, что могли, но стратегия Кремля (или мэрии Москвы, не знаю уж, кто там больше старался) по срыву митинга на проспекте Сахарова сработала. Они запугали все компании, способные поставить сколько-нибудь существенные свет и звук для нашего митинга», - написал в своем блоге политик.

«Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию. Другие сначала соглашаются, затем думают и отказываются. Аргумент простой: начальству позвонили из мэрии, наложили запрет на эту точку», - рассказал Навальный.

В этой связи оппозиционер призвал граждан «мирно» в формате «народных гуляний» провести акцию на Тверской улице. Данная улица 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля «Времена и эпохи. Собрание». Навальный предложил собраться в 14:00 и с российскими флагами в руках и «гулять по улице против часовой стрелки».

В московской прокуратуре заявили, что «любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской в Москве - прямое нарушение закона». В ведомстве заявили, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции назвали призыв Навального перенести митинг на Тверкую улицу провокацией.

«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными... Это очередные провокации», - сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Владимир Черников. Чиновник попросил москвичей «не реагировать на подобные заявления» и заверил, что власти города сделают все, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых горожан в праздник.

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