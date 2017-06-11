Московские власти установят в день акции против коррупции камеры с «распознаванием лиц»
Московские власти сообщили об установке видеокамер с функцией идентификации личности при проведении массовых мероприятий в День России 12 июня. Чиновники отметили, что такие камеры будут установлены с целью обеспечения мер безопасности на массовых акциях
Московские власти сообщили об установке видеокамер с функцией идентификации личности при проведении массовых мероприятий в День России 12 июня. Чиновники отметили, что такие камеры будут установлены с целью обеспечения мер безопасности на массовых акциях.
«Видеокамеры с функцией «распознавание портрета» будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций», - сообщил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
По словам чиновника, такие высокие технологии будут использоваться в Москве впервые.
Ранее столичная полиция предупредила о возможных провокациях в ходе антикоррупционной акции, которая пройдет 12 июня на проспекте академика Сахарова. Организаторами данной акцией являются оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. Мероприятие было согласовано с городскими властями.
По данным полиции, на акции «возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики».
В МВД заявили, что будут «жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».
Организатор акции 12 июня Алексей Навальный отметил, что столичные власти пытаются «запугать» участников акции тем, что какие-то камеры будут идентифицировать их личность. «Смешно, что мэрия Москвы пытается пугать всех уже такой смехотворной чушью. ТАКИХ КАМЕР НЕТ. Уж точно их нет у мэрии Москвы. Подлинная история о мэрии и чудо-камерах одна. Та, где они украли деньги и камеры заменили муляжами. Вот так они могут», - написал в Twitter Алексей Навальный.