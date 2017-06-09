«Открытая Россия» проведет «марш позора» с портретами Путина и его друзей
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского примет участие в антикоррупционной акции, которую 12 июня проведут сторонники Алексея Навального. Активисты в рамках шествия организуют акцию «Бессмертный полк»
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского примет участие в антикоррупционной акции, которую 12 июня проведут сторонники Алексея Навального. Активисты в рамках шествия организуют акцию «Бессмертный полк».
В рамках акции «Бессмертный полк» активисты «Открытой России» выйдут на улицу с портретами президента России Владимира Путина и членов его ближайшего окружения с «орденами за гуманитарную помощь Монако».
«Когда было принято решение поддержать акции протеста 12 июня, мы стали думать, с чем нам самим выходить. В процессе обсуждения родилась идея с «Бессменным полком», - рассказала РБК представитель пресс-службы движения Мария Галицкая.
Свою акцию в «Открытой России» описали как «марш позора», в ходе которого россияне смогут увидеть на плакатах «лица тех, кто уже полтора десятилетия богатеет, обманывая и обкрадывая россиян», а также «разрушает экономику страны».
«На марше будут представлены награды, которые солдаты «полка [президента Владимира] Путина» получили за то, что разрушили экономику страны. А также их ордена за заслуги перед другими странами, например, за гуманитарную помощь Монако, Франции, Италии, Финляндии...», — уточняют в движении. Среди
Участниками «полка Путина» станут глава «Роснефти» Игорь Сечин, лидер Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Алишер Усманов и др.
Напомним, что акция против коррупции пройдет в Москве 12 июня на проспекте академика Сахарова. Акция согласована с мэрией города.