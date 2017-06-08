Власти Ижевска предложили оппозиции провести митинг против коррупции на кладбище
Администрация города Ижевска предложила организаторам антикоррупционного митинга 12 июня провести свое мероприятие на кладбище либо на окраине города. Оппозиционеры из предложенных вариантов выбрали кладбище
Администрация города Ижевска предложила организаторам антикоррупционного митинга 12 июня провести свое мероприятие на кладбище либо на окраине города. Оппозиционеры из предложенных вариантов выбрали кладбище.
Власти Ижевска отклонили все заявки оппозиции на проведение митинга против коррупции в центре города. В качестве альтернативных площадок чиновники предложили площадку перед Воинским мемориалом у кладбища, а также улицы Молодежная и Союзная на окраине.
Активисты в итоге выбрали вариант с проведением шествия по Удмуртской улице до Северного кладбища и митинг на площадке перед Воинским мемориалом у кладбища, сообщает «Медиазона».
Акции против коррупции 12 июня в День России запланированы в 224 городах страны. В Москве акция согласована с мэрией, однако организаторов попросили воздержаться от использования колонок и экранов с видео.