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Политика
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
Авторская колонка
08 июня 02:50
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Уж во всяком случае не «Боже, царя храни!»

Как говорил Остап Бендер, отвечая на вопрос Кисы Воробьянинова, что же ему петь: «Уж во всяком случае, не «Боже, царя храни!». Я предлагаю вам просто представить эту картину. Очередное заседание Думы, все встают для исполнения Гимна, и над залом несется мелодия князя Львова и волшебные слова Жуковского о царе православном. Зюганов это тоже должен будет исполнять! И знаете что – исполнит, как заяц! Верные ленинцы теперь в первых рядах православия и самодержавия. Не очень только понятно, как быть с царем.

Мы будем хором просить Господа, чтобы он хранил нашего царя, а царя-то никакого и нет. Логично было бы после возвращения старого Гимна, а попутно и старого календаря, как предлагает ЛДПР, предложить еще и вернуть старую форму правления. Хотя есть стойкое ощущение, что как раз форма правления у нас никогда и не менялась. Точнее, простите за каламбур, форма-то менялась, а вот суть оставалась прежней. И всё минувшее столетие мы могли петь, пускай и нескладно, «Боже, Генсека храни!» или «Боже, президента храни!». Но раз уж запели про царя, то надо тогда найти царя. И почему бы не провести среди населения опрос. Причем, не что-то вроде всех этих мутных социологических исследований, когда находят полторы тысячи человек на 8 часовых поясов и 140 миллионов граждан, а референдум. И не просто спросить «хотите ли вы, чтобы в России был царь?», а конкретно – «хотите ли вы, чтобы Путин был царем и правил пожизненно?» Я не сомневаюсь, что ответ будет положительным.

Конечно, не 84%, но большинство эта идея наберет. И вот тогда уже мы вспомним, какую прозорливость продемонстрировала ЛДПР. Это с виду они похожи на шапито, а на самом деле жириновцы – самая умная и самая хитрая партия. И то, что сегодня выглядит, как анекдот, завтра станет законом. Но мне, конечно, понравился еще отзыв правительства на законодательную инициативу ЛДПР. Правительству идея жириновцев не по душе потому, что Россия – это республика и страна у нас светская и мы не можем просить Бога что-то хранить. Но уже в третьей строфе текущей версии Гимна России мы слышим, что От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля, Одна ты на свете! Одна ты такая – внимание! – Хранимая Богом родная земля. Куда же подевалось светское государство? И где в очередной версии Михалкова слова про республику? Или просить у Бога слишком многого мы не можем.

Раз уж земля наша Богом хранима, то царь как-нибудь без Божественного подстраховки и охранения перебьется? Тем паче, что земля у нас есть, а царя покамест нет? Я думаю, что в настоящий момент Россия как никогда соответствует Гимну столетней давности. В России совершенно точно нет республики, а совсем скоро не будет и светского государства. Во всяком случае те, кто видели кортеж Патриарха в Кирове насчет светского государства только усмехнутся. Так что «Царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам!»

Источник - Эхо Москвы

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