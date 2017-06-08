Депутат Владимир Жутенков решил уйти из Госдумы и сосредоточиться на бизнесе
Государственную думу седьмого созыва добровольно покинул еще один депутат. Заявление о досрочном сложении полномочий написал представитель «Единой России» Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области
Государственную думу седьмого созыва добровольно покинул еще один депутат. Заявление о досрочном сложении полномочий написал представитель «Единой России» Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области.
Заявление об уходе Владимира Жутенкова будет рассмотрено на ближайшем заседании Госдумы. По словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутат решил «сконцентрироваться на работе в частном секторе».
Сергей Неверов отметил, что Жутенков может перейти на должность его советника по вопросам агропромышленного комплекса.
Довыборы в Госдуму по одномандатному округу на освободившееся место пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Сам Владимир Жутенков сообщил, что фактически он «никуда не уходит». Он выразил надежду, что его знания сельского хозяйства пригодятся Госдуме.
«Надеюсь, что мои избиратели меня простят. Это обдуманный шаг», - добавил депутат.
Владимир Жутенков стал уже четвертым депутатом, добровольно отказавшимся от мандата. Ранее Думу покинули Марат Сафин, Александр Скоробогатько и Александр Меткин. Уход народных избранников связывают с ужесточением дисциплины в нижней палате парламента и введения крупных штрафов за прогулы.