Дочь Сергея Кириенко возглавила проект правительственного Агентства стратегических инициатив
Дочь первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив
Дочь первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив.
25-летняя Любовь Кириенко «прошла открытый отбор» и будет заниматься развитием региональной сети проекта «Точка кипения» (АСИ позиционирует его как коворкинг-центр для коллективной работы).
Замглавы направления АСИ «Молодые профессионалы» Ирина Гордина-Невмержицкая в беседе с телеканалом «Дождь» сообщила, что должность дочери Сергея Кириенко «рядовая», а родственные связи не сыграли никакой роли при приеме девушки на работу.
В комментарии нашему изданию, она заявила следующее: «Позиция руководителя проекта является рядовой в оргструктуре Агентства. Созданный проектный центр по развитию сети Точек кипения возглавляет руководитель проектного центра, управляющий командой менеджеров - руководителей проектов внутри компетенций центра. Фактически, руководитель проекта - это менеджерская должность. Г-жа Кириенко заняла должность в соответствии с открытым отбором, который завершился весной этого года»
«Единовременно на аналогичные позиции руководителей проектов по результатам открытого отбора было принято четыре сотрудника, включая, например, талантливого десятиклассника», - сообщила Гордина-Невмержицкая.
Ранее Любовь Кириенко работала в компании «Михайлов и партнеры», которая тесно сотрудничает с внутриполитическим блоком Кремля.
Всего у Сергея Кириенко трое детей. Старший сын Владимир осенью 2016 года был назначен старшим вице-президентом государственной компании Ростелеком.