Госдума приняла законопроект о создании базы данных коррупционеров
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 7 июня, приняли в окончательном чтении законопроект о создании реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных из-за коррупционных правонарушений
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 7 июня, приняли в окончательном чтении законопроект о создании реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных из-за коррупционных правонарушений. Законопроект о так называемом «реестре коррупционеров» был подготовлен в правительстве.
Депутат Анатолий Выборный отметил, что «реестр коррупционеров» позволит своевременно выявлять кандидатов на государственную и муниципальную службу, которые «пытаются скрыть свое прошлое».
Кроме того, считает депутат, наличие такого реестра будет способствовать формированию у чиновников и силовиков «антикоррупционной модели поведения». Граждане должны знать, что «быть коррупционером не только опасно, но и позорно, а жить честно - выгодно и престижно».