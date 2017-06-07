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07 июня 14:07

Госдума приняла законопроект о создании базы данных коррупционеров

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 7 июня, приняли в окончательном чтении законопроект о создании реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных из-за коррупционных правонарушений

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 7 июня, приняли в окончательном чтении законопроект о создании реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных из-за коррупционных правонарушений. Законопроект о так называемом «реестре коррупционеров» был подготовлен в правительстве.

Депутат Анатолий Выборный отметил, что «реестр коррупционеров» позволит своевременно выявлять кандидатов на государственную и муниципальную службу, которые «пытаются скрыть свое прошлое».

Кроме того, считает депутат, наличие такого реестра будет способствовать формированию у чиновников и силовиков «антикоррупционной модели поведения». Граждане должны знать, что «быть коррупционером не только опасно, но и позорно, а жить честно - выгодно и престижно».

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