«Единая Россия» пригласила на парламентские слушания «благодарных» за снос домов москвичей
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» пригласили на парламентские слушания законопроекта о реновации жилого фонда москвичей, которые выступают за снос «хрущевок». Участники слушаний должны были поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» пригласили на парламентские слушания законопроекта о реновации жилого фонда москвичей, которые выступают за снос «хрущевок». Участники слушаний должны были поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина и президента Владимира Путина за программу переселения. При этом лидеров протеста против реновации в здание Госдумы пустить отказались, после чего они устроили стихийный митинг в центре столицы.
Источник «Коммерсанта» в Госдуме сообщил, что на каждого недовольного программой реновации пришелся человек, который «выражал благодарность Собянину или Путину». «Благодарных» москвичей пригласили на слушания депутаты от «Единой России».
Участники слушаний, которые выступают против реновации, выразили недоумение тем, что в список под снос включили добротные кирпичные дома с высокими потолками в квартирах и хорошим ремонтом. Мэр Москвы заявил, что для этого и было запущено голосование собственников, чтобы исключить «лишние» дома из программы реновации.
Слушания законопроекта о реновации перед вторым чтением документа проходили на фоне стихийной акции протеста, которую провели не попавшие в Госдуму москвичи. Они скандировали «Собянина в отставку» и от Госдумы направились к зданию администрации президента на Ильинке. Противники реновации передали в приемную обращения с просьбой «услышать их».
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, что ее имя убрали из списка приглашенных на слушания по просьбе представителей Госдумы, а лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что его не пустили внутрь, так как заявка якобы «потерялась».