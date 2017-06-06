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06 июня 00:24

Сергей Собянин ради переизбрания сделает первый этап программы реновации образцово-показательным

Программу реновации жилого фонда в столице изначально планировалось использовать в избирательной кампании Сергея Собянина. Однако сейчас у программы появилось слишком много противников

Фото: rg.ru

Сергей Собянин в 2018 году примет участие в выборах мэра Москвы. Одной из центральных тем его избирательной кампании станет программа реновации жилого фонда в столице. Для того чтобы снос «хрущевок» не обернулся против Собянина, первый этап реализации программы будет образцово-показательным.

Программу реновации жилого фонда в столице изначально планировалось использовать в избирательной кампании Сергея Собянина. Однако сейчас у программы появилось слишком много противников. Оппозиция и рядовые москвичи обвиняют власти в разрушении института частности собственности и корыстных целях. В частности, противники реновации уверены в том, что власти хотят очистить привлекательные городские участки, чтобы в дальнейшем отдать эту землю под застройку элитного жилья.

Сейчас команда Собянина пытается снизить негативный фон вокруг резонансной программы реновации. В этой связи можно ожидать, что первый этап реализации программы будет образцово-показательным. Жителям домов под снос подберут хорошие дома в пределах «родных» районов, а также сделают в квартирах добротный ремонт. Таким образом, москвичам продемонстрируют, что программа реновации действительно улучшит их жилищные условия.

Накануне на сайте мэрии был опубликован буклет с изображениями домов для переселенцев, детских площадок и парков вокруг, а также с вариантами отделки «под ключ».

Телеканал «Дождь» со ссылкой на главу пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максима Орлова сообщает, что первые дома планируется расселить до конца текущего года.

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