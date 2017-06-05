Искал, где погубернаторить – глядь, Орловская область
Краснобайство, пустые обещания, скандалы и… масса проблем, воз которых и поныне там – такова короткая характеристика главы региона Вадима Потомского
Массовик-затейник
У орловского губернатора есть одна отличительная черта – он любит отличаться. Не делами, к сожалению, а словами. И как назло, даже им сказанное – ну, совсем не по делу.
Одна из последних обсуждаемых в Орле тем – японский внедорожник местного епископа Нектария предположительной стоимостью 5 миллионов рублей. Простые орловчане искренне удивляются такому роскошеству священнослужителя – однако, губернатор предложил людям отстать от Нектария, пояснив, что «Бог не фраер – все видит». Под этой фразой чиновника, видимо, надо понимать то, что бог спросит с раба божьего Нектария и за излишнее богатство, и за доходы, и за налоги и за прочие земные шалости.
Наверное, заступа в лице губернатора сподвигла епископа на угрозу местной редакции газеты, которая первой опубликовала заметку о крутом джипе священника – мол, если не удалите информуху с сайта, подам в суд. Вот интересно, если газета напишет, что у дяди Васи забор вокруг дома зеленого цвета и он в самом деле окажется зеленым, может ли дядя Вася требовать опровержения или удаления подобной информации? А у епископа Нектария Toyota Land Cruiser V8, наличие которого тот даже не отрицает. И в заметке об этом просто указано – такой-то такой-то ездит на такой-то машине. Почему об этом нельзя написать, чтобы после этого не стать ответчиком в суде?
Ситуация с неистовством автовладельца дорогой иномарки настолько бредовая, что даже в Орловской митрополии и в центральном руководстве Русской православной церкви открестились от претензий епископа к журналистам, лишь намекнув на то, что богатство не порок и в былые годы сам Иисус Христос порой позволял себе появиться в обществе в дорогих одеждах.
Что же до участия в дискуссии губернатора Потомского, то между делом заступаясь за священника, чиновник даже процитировал Библию на тему «Не судите, да не судимы будете».
Вот ведь обжигался уже губернатор на разных цитатах и попытках блеснуть эрудицией – ан нет, все равно прет из него так, словно языку во рту тесно. Как-то в попытках поставить на Орловщине памятник Ивану Грозному, Потомский защищал его, как родного.
Надо сказать, что идею придумал главный коммунист Геннадий Зюганов, но Вадим Потомский, несмотря на протесты жителей, поддержал ее двумя руками. И привел такие доводы за установление памятника, что если бы у нас давали какую-нибудь «золотую малину» за худшее высказывание государственного деятеля, все шансы взять эту премию у орловского губернатора были.
С точки зрения Потомского, никем не доказано, что царь Иван Грозный – детоубийца – раз. За царя высказался о его отрицательном отношении принять на Руси католичество, потому что «у нас православная вера. Мы - христиане» - два.
Сейчас в школах изучают основы православной культуры и, наверняка, почти каждый школьник на классический вопрос учителя «Что общего у православных и католиков?», даст такой же классический ответ «И те и другие христиане».
Губернатор этого не знал – но, тем не менее, других постоянно прилюдно поучал: «Историю надо помнить и не позволять ее никому переписывать». Видимо, кроме него самого.
Дайте мне что-нибудь… погубернаторить
Чтобы посмотреть, что делает сегодня в Орловской области Вадим Потомский, стоит хотя бы коротко посмотреть, каким извилистым путем он добрался до этого региона. Большую часть сознательной жизни провел в Ленинградской области – но как о политике, о нем впервые услышали лишь в 2005-м, когда он впервые занял государственный пост – стал главой сельского поселения Всеволожска.
В 2011-м он уже в Госдуме от компартии, а в 2012-м как снег на голову свалился на Брянщину, заявившись на выборы кандидатом в губернаторы. Многие жители Брянска до сих пор помнят, как ходил по городу «простым парнем из народа» (но со свитой) в пиджаке нараспашку, здоровался со всеми, тряс руки и так по свойски представлялся: «Вадим».
Попытка КПРФ посадить своего губернатора на Брянщине была понятна – область одна из последних в стране сняла с себя проклятие «красного региона», и благоговейное отношение к «старым временам» у многих местных жителей, особенно постарше, искоренялось с трудом.
Но, ни Потомский, ни компартия ничего в тех выборах для себя не выжали. Во-первых, парнишка по имени Вадим не был парнем «с нашего двора», большинство людей о нем вообще ничего раньше не слышали – а в регионе давняя, какая-то прямо старорежимная вера «хоть в плохонького начальника – но своего».
Во-вторых, плотный резкий парень Вадим в корне отличался от тех коммунистов, которые до сих пор размахивают красным флагом и иногда вызывают чувство ностальгии. Он больше походил на «нового русского» или потяжелевшего в двухтысячных «братка» из девяностых. Один брянский дедок, помнится, послушав пламенную речь Потомского на одной из улиц Брянска, покачал головой и брякнул: «К моей дочке точно такие же лет пятнадцать назад в магазин дверь с ноги открывали – денег требовали за «крышу».
И, кстати, тот брянский дедок мог быть недалек от истины – вокруг Потомского до сих пор ходят «бандитские легенды» ленинградского разлива. Конечно, ларечников трясти – не его был уровень, но то, на чем он в свое время «поднялся», вполне могло вырасти в криминальный многотомник уголовного дела. И уголовные дела, где мелькала фамилия Потомского, грешным делом даже заводились. Но, как у того никудышного огородника – садил-садил, а ничего не выросло. Так у тамошних правоохранителей – кого-то сажали, кого-то штрафовали, а Вадик из Ленобласти ушел «белым и пушистым». И таки прорвался в губернаторы.
Видимо, обещал главный партиец Зюганов многообещающему политику Потомскому что-нибудь сделать для него и когда Кремль с барского стола для видимости многопартийного равновесия раздавал «объедки» другим партиям, КПРФ досталась Орловская область. Что не получилось на Брянщине – выгорело по соседству. Каких-то сотня с гаком километров.
Дали погубернаторить
Орловщину отдали на откуп компартии, «единая» палки в колеса не вставляла – поэтому и явку и процент голосов в 2014-м тогда уже и.о. Потомскому команда обеспечила нехилую – под 90%.
Мечта сбылась – стал полноправным хозяином целой области. С тех пор прошли три года. Что сделал Потомский для орловчан, у которых при голосовании за него, тоже были свои мечты и надежды?
Или лучше дадим слово самим людям. «Уникальный способ нашел наш губернатор выполнять «майские указы» президента. Он не повышает зарплату учителям, он уменьшает среднюю зарплату по промышленности в области. Все мы знаем, что на предприятиях строительных холдингов не получают зарплату в полном объеме. Они получают только авансы, и то на 3–4 месяца с опозданием» - это выдержка из резолюции к Путину жителей Орла, подписавшихся за отставку Потомского, и обвинивших чиновника в подтасовке отчетов по выполнению майских указов, провальной кадровой политике, в катастрофической ситуации в промышленности, нерешенных социальных проблемах. Особенно недовольны губернатором бюджетники, зарплата которых в лучшем случае остается на месте.
А ведь к ним, казалось бы, самое пристальное внимание – иначе, такие трагедии, как в орловском перинатальном центре, где в 2016 году погибли сразу восемь новорожденных малышей, будут повторяться. Тем более, расследование детской смертности в регионе, эхом прокатившееся после трагедии, вскрыло настоящую опухоль в местном здравоохранении, где, оказывается, малыши в роддомах умирают десятками в год, где случаи неоказания медицинской помощи идут на сотни, а в отчетах местных чиновников – тишь да благодать.
Уже тогда в регионе шептались, что, мол, все – хана губернатору. Как минимум, поста лишится. Тем более, прокуратура имела «много вопросов», в том числе, и к руководству области. Но, начавшись бодренько, проверка закончилась увольнением руководителя перинатального центра.
Нет экономики – нет и проблем
Про своего губернатора орловчане говорят так: чего он только не сделал. И этого не сделал и того не сделал. Обещался Орловщину вывести в «передовики производства», а загнал в яму. За прошлый год плюс 3 миллиарда в общую копилку долга и того теперь 16 миллиардов, что есть 90% от совокупных поступлений в местный бюджет. Вообще, за время правления Потомского на Орловщине госзаймы бюджета увеличились почти вдвое.
Обещался искоренить долги по зарплате – а их на начало года почти 70 миллионов. А это четверть всех зарплатных долгов по ЦФО на одну крохотную область.
А еще регион так и не дождался заявленного ранее нефтеперегонного завода, восстановления аэропорта, запуска в области программы строительства эконом-жилья, весьма актуального для небогатых орловчан.
Зато «дела» видны с другой стороны – в разы увеличена кадастровая стоимость земли, серьезно выросли земельный и транспортный налоги. Закрылись «старые» заводы, дававшие области деньги в бюджет и рабочие места людям – «Орлэкс», «Алроса», «Этанол», на «грани» «Дормаш». Те предприятия, которые выстояли под прессингом команды Потомского, ушли в другие регионы – «Лесоторговая», «Орловская нива», туда же собирается Мценский завод по обработке цветных металлов. И теперь эти компании, еще совсем недавно промышленная гордость Орловщины, будут исправно платить налоги в бюджеты других регионов.
И ведь законы позволяют бизнесу в кризисной ситуации менять прописку – но в разрез им губернатор Потомский кричит вслед уходящим бизнесменам: найдем меры воздействия на предпринимателей, которые работают в Орловской области, но зарегистрированы в других регионах. Едва ли кто-то услышит в этих словах попытку договориться – скорее это похоже на банальную угрозу. Ну, привыкли они так, те «братки» - чуть что не по них – сразу битой размахивать.
А в остальном, как заявил Потомский на московском семинар-совещани для губернаторов: «У нас-то проблем нет...». Наверное, какую-то другую Орловскую область Росстат относит к группе регионов с наихудшей ситуацией в экономике. Это, видимо, совсем другая Орловщина по итогам 2016 года по индексу промышленного производства заняла предпоследнее место по Центральному федеральному округу. Это, опять же, при каком-то другом губернаторе Потомском одно из самых современных производств в стране - завод Coca-Cola снизил активность в пять раз, рухнула старейшая областная типография, а объем строительства в регионе в 2016 установил свой антирекорд, упав сразу на 12,6%.
Я не обещаю – я планирую
Зато все лакомые подряды получают сторонние люди из «северо-запада» и столицы. Как говорится, старые связи, которые до сих пор кормят, и новые связи, которые надо подкармливать – не так же просто становятся губернаторами с «кондачка». Как пример, строительство объектов к 450-летию Орла, на которых «пришлые людишки», по информации областного УВД, поживились более чем на миллиард рублей.
Видимо, раз столько можно украсть в визуально бедном регионе, дела наши не так и плохи – решил Потомский, на радостях пообещав едва ли не накормить всю Европу. «Прорабатываю предложение увеличить поголовье скота по молочному производству до 100 тысяч голов...» - заявил чиновник на самом высшем уровне летом 2014-го, когда то самое поголовье насчитывало в районе 45 тысяч. Спустя два с половиной года – уже 39,2 тысячи при печальной перспективе дальнейшего уменьшения. Кроме того, в исконно аграрной Орловской области рекордно снизились объемы урожая картофеля, плодов и овощей, уменьшилось производство молока и яиц.
А чего стоят ставшие темой для анекдотов многочисленные зарубежные поездки губернатора за инвестденьгами. Чуть не весь мир объездил, обещая запустить десятки совместных предприятий, сколько денег на эти «туры» потратил – а ни одного так и не запустил, если не считать разрекламированного до небес российского-словенского производства с 25-миллиардным оборотом, который специалисты называют ни чем иным, как «прожектом».
Да какие там миллиарды, если по статистике 48% орловчан «хватает денег только на еду или не хватает даже на нее». А как иначе, если в области 24 тысячи безработных, и по прогнозам число их будет расти. Выход из нищеты многие орловчане находят в бегстве с насиженных мест - население области ежегодно сокращается на 8 тысяч человек, в том числе и за счет отъезда трудоспособных граждан в другие регионы.
Большинство специалистов выражается четко – Вадим Потомский, так когда-то загоревшийся идеей стать губернатором, «сел не в свои сани». Управлять предприятием где-то там в глубинке Ленинградской области и руководить целым регионом – не одно и тоже. Но десятилетка «политической деятельности» между северо-западом и приходом в Орловскую область «убедила» его, что любая цель достижима. Жаль лишь, что у губернатора с его 53-м местом в рейтинге глав регионов и самой Орловской области цели абсолютно разные. У чиновника – сесть в то же кресло и в следующий заход, о чем Потомский уже не просто заявил, а даже признался, что президент его благословил, озадачив делами на пятилетку вперед. У региона задача сложней. Ее можно озвучить одни словом – выжить.
Ну не парадокс – орловчане пишут петиции к президенту, требуя отставки своего губернатора, а тот собирается идти на второй срок. Может, не слышит и не понимает, что люди говорят? Все так - не слышит и не понимает. Ведь согласно пословице - богатый бедного не разумеет. Официальный доход господина Потомского за 2016 год - 3,36 миллиона рублей. Средняя зарплата на Орловщине за 2016 год – 16 830 рублей и «почетное» последнее место в рейтинге регионов при среднероссийском показателе в 36 тысяч.
Хотя, с другой стороны, как могут орловчане обвинять губернатора в неисполнении им своих предвыборных обещаний, если в отличие от большинства своих коллег-политиков, весьма поспешно произносящих: «Я не обещаю – я делаю», господин Потомский сию фразу предусмотрительно переиграл, хитро говоря: «Я не обещаю – я планирую». И не подкопаешься. Другое дело, попланировал, не вышло ничего – займись чем-нибудь другим. В Думу сходи еще раз – там, по крайней мере, не навредишь никому. Нет, он еще на пять лет планирует. Тут впору орловчанам еще туже пояс затянуть – да только он и так два раза вокруг тела обмотан…