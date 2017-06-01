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01 июня 00:09

Борцы с коррупцией заподозрили депутата петербургского ЗакСа в незаконном ведении бизнеса

Эксперты российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» отметили расхождения в данных об объектах недвижимости депутата Законодательного Собрания и заподозрили его в получении дохода от коммерческой деятельности

Фото: gov-news.ru

Борцы с коррупцией заподозрили депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Погорелова в предоставлении неверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Эксперты российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» отметили расхождения в данных об объектах недвижимости депутата и заподозрили его в получении дохода от коммерческой деятельности.

Депутат Михаил Погорелов работает в петербургском Законодательном Собрании с 2012 года. С этого же года Погорелов регулярно подает декларации о своих доходах.

Проверив сведения об имуществе Михаила Погорелова, борцы с коррупцией обнаружили, что его предвыборная декларация за 2016 год противоречит антикоррупционной, поданной в том же году. Так, один дом депутата увеличился по площади с 220 кв. м до 660 кв. м, а другой уменьшился с 200 кв. м до 117,5 кв. м.

По данным «Трансперенси Интернешнл», жилой дом с площадью в 200 кв.м. находится в деревне Куялово Всеволожского района Ленинградской области. Его фактическая площадь составляет 117,5 кв. м. Участки земли под этим домом составляют 1200 кв. м и 704 кв. м. Первый участок оформлен на Погорелова, а второй – на его жену Ольгу.

Дом с площадью от 220 до 660 кв.м. расположен в Геленджике. По данным борцов с коррупцией, на самом деле площадь дома составляет 660,8 кв. м. Объект оформлен на Михаила Погорелова и его сестер Ларису Малышкину и Евгению Гончарову. Но самое интересное, что жилой дом в реальности оказался частной гостиницей. Сутки проживания в этой гостинице стоят от 400 рублей до 1500 рублей в зависимости от категории номера.

Содержание гостиницы и сдача номеров в аренду является предпринимательской деятельностью, которой депутатам заниматься запрещает закон. Доход от такой деятельности должен декларироваться и облагаться налогами.

«Трансперенси Интернешнл» отмечает, что в «свежей» декларации, поданной в апреле 2017 года, дом-гостиница снова уменьшилась до 220 кв.м.

Борцы с коррупцией намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить сведения, указанные в декларациях Михаила Погорелова, а также проверить его на предмет ведения бизнес-деятельности.

Ранее «Трансперенси Интернешнл» просила правоохранительные органы проверить сведения о доходах коллеги Михаила Погорелова Сергея Соловьева и его близких родственников. Эксперты организации усмотрели в доходах и имуществе семьи вице-спикера петербургского ЗакСа признаки незаконного обогащения.

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