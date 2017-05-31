Власти накануне митинга 12 июня запустили антипротестную социальную рекламу
Власти решили бороться с протестными настроениями граждан с помощью социальной рекламы. Накануне проведения антикоррупционной акции, запланированной на 12 июня, на улицах появились плакаты с надписями, призывающими отказаться от участия в митингах оппозиции
Российские власти решили бороться с протестными настроениями граждан с помощью социальной рекламы. Накануне проведения антикоррупционной акции, запланированной на 12 июня, в Петербурге появились плакаты с надписями, призывающими отказаться от участия в митингах оппозиции.
На одном из плакатов, размещенных на остановке общественного транспорта, написано: «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации». Фото такой социальной рекламы опубликовал в Twitter гражданский активист Федор Горожанко.
На плакате также указан адрес сайта комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. На сайте комитета есть раздел с социальной рекламой под аналогичным лозунгом, который напоминает гражданам о том, что «протестный митинг, народный сход - это не массовое гуляние или флэш-моб».
Чиновники утверждают, что во время участия в протестном мероприятии у человека «ослабевает способность к объективному восприятию реальности и срабатывает так называемая «психология толпы»».
Также авторы социальной рекламы дают рекомендации тем, кто все же решил посетить протестную акцию. Манифестантам рекомендуют не провоцировать полицейских и не приходить на акции пьяными.
Ближайшая протестная акция запланирована на 12 июня. Организатором мероприятия выступает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Власти Москвы и других городов пока антикоррупционные акции не согласовали.