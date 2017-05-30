Власть не будет помогать Евгению Ройзману с муниципальным фильтром на выборах губернатора
«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области
«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Власти опасаются, что участие Ройзмана в выборах приведет ко второму туру. Сам политик считает, что если его допустят к выборам, то он одержит победу над действующим главой региона Евгением Куйвашевым.
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области от партии «Яблока». Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать необходимое число подписей местные депутатов. Поскольку во многих городских и районных парламентах большинство мест принадлежит «Единой России», то собрать нужное число подписей для Ройзмана будет довольно сложно.
Евгений Ройзман назвал преодоление муниципального фильтра самым сложными моментом в своей избирательной кампании. В этой связи он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить муниципальный фильтр для кандидатов, которые ранее уже были избраны на государственную должность. Ответа из Кремля на этот счет не последовало.
Первоначально в «Единой России» сообщали, что могут помочь главе Екатеринбурга собрать подписи муниципальных депутатов, однако теперь ситуация изменилась. В Кремле Ройзмана считают сильным соперником действующего губернатора Евгения Куйвашева, опасаются второго тура и последующей победы Ройзмана.
«Если регистрировать Ройзмана, то он выйдет во второй тур [с губернатором Евгением Куйвашевым]. А исход второго тура непредсказуем», - заявил источник РБК в Кремле. Победа же Ройзмана на губернаторских выборах не выгодна Администрации президента. В Кремле накануне президентских выборов не хотят поражений своих кандидатов в регионах.
Кроме того, внутриполитический блок Кремля негативно относится к участию Евгения Ройзмана в выборах. По неофициальным данным, полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел встречу с главой Екатеринбурга и попросил его отказаться от участия в выборах.