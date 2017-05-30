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30 мая 18:01

Власть не будет помогать Евгению Ройзману с муниципальным фильтром на выборах губернатора

«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области

«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Власти опасаются, что  участие Ройзмана в выборах приведет ко второму туру.  Сам политик считает, что если его допустят к выборам, то он одержит победу над действующим главой региона Евгением Куйвашевым.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области от партии «Яблока». Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать необходимое число подписей местные депутатов. Поскольку во многих городских и районных парламентах большинство мест принадлежит «Единой России», то собрать нужное число подписей для Ройзмана будет довольно сложно.

Евгений Ройзман назвал преодоление муниципального фильтра самым сложными моментом в своей избирательной кампании. В этой связи он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить муниципальный фильтр для кандидатов, которые ранее уже были избраны на государственную должность. Ответа из Кремля на этот счет не последовало.

Первоначально в «Единой России» сообщали, что могут помочь главе Екатеринбурга собрать подписи муниципальных депутатов, однако теперь ситуация изменилась. В Кремле Ройзмана считают сильным соперником действующего губернатора Евгения Куйвашева, опасаются второго тура и последующей победы Ройзмана.

«Если регистрировать Ройзмана, то он выйдет во второй тур [с губернатором Евгением Куйвашевым]. А исход второго тура непредсказуем», - заявил источник РБК в Кремле. Победа же Ройзмана на губернаторских выборах не выгодна Администрации президента. В Кремле накануне президентских выборов не хотят поражений своих кандидатов в регионах.

Кроме того, внутриполитический блок Кремля негативно относится к участию Евгения Ройзмана в выборах. По неофициальным данным, полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел встречу с главой Екатеринбурга и попросил его отказаться от участия в выборах.

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