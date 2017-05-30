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30 мая 12:58

Госдума решила идти в ногу со временем и сформировать «пул блогеров»

Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи

Фото: modny.spb.ru

Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Сети», - заявил автор инициативы депутат Василий Власов.

Идея создать «пул блогеров» появилась после выступления в Госдуме 19-летнего видеоблогера Саши Спилберг (Александра Балковская), число подписчиков которой превышает 5 млн рублей. Блогер посоветовала депутатам активнее использовать социальные сети для общения с избирателями в интернете.

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