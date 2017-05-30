Госдума решила идти в ногу со временем и сформировать «пул блогеров»
Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи
Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Сети», - заявил автор инициативы депутат Василий Власов.
Идея создать «пул блогеров» появилась после выступления в Госдуме 19-летнего видеоблогера Саши Спилберг (Александра Балковская), число подписчиков которой превышает 5 млн рублей. Блогер посоветовала депутатам активнее использовать социальные сети для общения с избирателями в интернете.