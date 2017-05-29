Жители Самары будут бойкотировать выборы президента, если Кремль не уволит Николая Меркушкина
В Самарской области в минувшее воскресенье прошел очередной митинг с требованием отставки главы региона Николая Меркушкина. В протестной акции приняли участие 1,5 тысячи человек. С начала 2017 года это уже шестой митинг против областных властей
В Самарской области в минувшее воскресенье прошел очередной митинг с требованием отставки главы региона Николая Меркушкина. В протестной акции приняли участие 1,5 тысячи человек. С начала 2017 года это уже шестой митинг против областных властей.
Манифестанты потребовали от правительства Самарской области вернуть отобранные в начале 2017 года социальные льготы, ежемесячные денежные выплаты для пенсионеров и льготников, а также компенсации за услуги ЖКХ. Участники митинга также выступили против решения местных властей перенести сроки капитального ремонта домов на 20-30 лет и повышения с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ.
Акция протеста была организована местным обкомом КПРФ и региональным движением «Гражданская инициатива». В ходе акции выступили сторонники Алексея Навального, члены Самарского союза предпринимателей и Блока Михаила Матвеева.
Манифестанты заявили, что если власти не выполнят их условия, то они будут добиваться отставки губернатора Николая Меркушкина. Принятые правительством решения они назвали «антинародными».
«Этот наглеж Меркушкина больше терпеть нельзя. Нужно бойкотировать президентские выборы 2018 года до тех пор, пока Путин не отправит в отставку мордовского варяга Меркушкина. Это не наш губернатор! Это фактически вредитель Самары», - заявила в беседе с «Открытой Россией» одна из участниц митинга.
Участники протестной акции направили обращение на имя президента Владимира Путина с требованием немедленной отставки губернатора Николая Меркушкина и возврата всех отмененных с 1 января 2017 года областными чиновниками льгот: