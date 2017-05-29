Алексей Навальный подал заявку на проведение 12 июня акции против коррупции
Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение митинга против коррупции во власти в Москве 12 июня. Аналогичные заявки соратники оппозиционера подали в других городах страны
Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение митинга против коррупции во власти в Москве 12 июня. Аналогичные заявки соратники оппозиционера подали в других городах страны.
Согласно заявке, поданной в мэрию Москвы, оппозиционеры планируют провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд. Затем на Охотном Ряду состоится митинг. Акция продлится с 14:00 до 17:00 мск. Заявленное число участников - 15 тысяч человек.
«Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами», - заявил Алексей Навальный.
В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции пообещали ответить на заявку о проведении акции 12 июня в установленный срок.
В аккаунте «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 российских городах. 12 июня оппозиционеры назвали «единым днем протеста против коррупции высших должностных лиц».
«26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на «несанкционированные» акции выходит людей больше, чем власти собирают путем принудительного сгона бюджетников. Поэтому спокойно подаем заявку, требуем приоритета, а если они наши конституционные права выполнять отказываются, то действуем по закону: все равно идем», - написал в своем блоге Алексей Навальный.