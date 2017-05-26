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Политика
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
Екатерина Тарасова
26 мая 09:33

Кремлевские мечтатели

Самый хитроумный план правительства вряд ли сделает Россию лидером по росту ВВП

В правительстве – «мозговой штурм». Президент Владимир Путин поручил разработать план, который ускорит темпы роста нашей экономики выше среднемировых. Документ практически готов, но о нем ничего не известно.

Комплексный план, то есть «общие подходы к тому, как могут развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 год», готов.  Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом. В чем он конкретно состоит, глава правительства не уточнил, но добавил, что в документе «много различных предложений».

Еще ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил, что план правительства должен создать предсказуемые экономические условия и для бизнес-сообщества, и для простых граждан. Источником ускорения роста экономики должен стать рост производительности труда.

На что будет опираться стратегия кабинета министров, можно предположить по высказываниям премьера в феврале. Одним из приоритетов он называл обеспечение стабильности макроэкономической динамики и налоговой системы. Вторая задача – обеспечение эффективности в сфере занятости. И, наконец, третье – повышение интеллектуального потенциала жителей страны, внедрение инновационных технологий.

Президент предложил взять идеи правительства за основу, хотя свои материалы готовит и экспертное сообщество. С учетом предложений экспертов и будет принят окончательный вариант.

Нужно отметить, что решением экономических проблем в России озаботились не только в правительстве. Столыпинский клуб в конце февраля презентовал «Стратегию роста». Она опирается на долгосрочное кредитование, умеренно низкий курс рубля и снижение ставки по кредитам до 2019 года. «Столыпинцы» тоже говорят о необходимости поддержки бизнеса – например, строительство можно стимулировать через дешевую ипотеку. Высказывалось мнение и о заморозке всех монопольных тарифов и вообще изменение тарифной политики в целом. 

Свою программу разрабатывает и Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Правда, сам Кудрин обнародовать ее не собирался, пока Путин не сделал на это счет замечание. По мнению президента, любые предложения в столь серьезном вопросе должны широко обсуждаться. Кудрин пообещал выступить со своим вариантом решения экономических проблем в конце мая, то есть буквально в ближайшее время. И если стратегия ЦСР ранее обсуждалась экспертами в закрытом режиме, то теперь она будет вынесена на широкую публику. Пока же о ней ничего не известно, кроме «фирменной» идеи Кудрина о сокращении выплаты пенсий. Правда, остается загадкой, каким образом это ускорит экономический рост.

Но сколько бы ни было программ, вряд ли они приведут к росту экономики в РФ выше среднемировых , то есть выше 3,6% в год. Таково мнение многих экспертов. Так, аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов говорит о том, что необходимые рецепты оздоровления экономики уже озвучивались оппозиционными партиями. Это прежде всего реформа судебной власти, сокращение бюрократического аппарата. Нужно что-то делать и с социальным неравенством. Ведь если в стране 15,7% населения за чертой бедности, то это становится не только их проблемой, но и проблемой всего общества.

Лукашов считает также, что политические изменения, то есть обеспечение конкуренции в этой сфере, приведут и к подвижкам в экономике, как это было в других странах. Не сразу, лет через 20-30, но прогресс будет. Кроме того, для повышения темпов роста выше общемировых нужны инновационные технологии, а не сырьевая экономика. А пока она остается таковой – судя по тому, что бюджет по-прежнему сверстывается в зависимости от цен на нефть.

Директор Института стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Николаев еще более категоричен: мер, которые бы позволили экономике России расти быстрее, чем в общем по миру, не существует. В условиях сохраняющихся санкций, низких цен на нефть и структурных проблем чудес не будет. Любые предложения станут неэффективны, и экономический рост будет «болтаться» около нуля. 

Консенсус-прогноз, который готовит Центр развития ВШЭ, подтверждает все вышесказанное: темп роста ВВП до 2023 года не будет превышать 2%.

Итак, проработка экономической стратегии во власти затягивается, и поэтому ежегодная «Прямая линия» президента с народом в этом году откладывается. К такому мнению приходит аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. О том, что «Прямая линия» пройдет позже апреля, но раньше августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие откладывается из-за плотного графика главы государства. Однако некоторые аналитики считают, что Кремль еще не готов к предстоящей президентской кампании 2018 года. Политолог Андрей Колядин сообщает, что контуры предвыборной стратегии определятся к лету, и тогда президент встретится с народом.

Так же и экономическая стратегия вряд ли будет известна до «Прямой линии». Потому что это и есть план будущего президентства. «Ранняя публикация может быть воспринята как фальстарт», – полагает Игорь Николаев.

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