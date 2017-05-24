Глава Нижнего Новгорода подал в отставку после расследования ФБК о квартирах в Майами
Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин, у которого Фонд борьбы с коррупцией нашел две незадекларированные квартиры в Майами, подал в отставку. Заявление об уходе по собственному желанию чиновник написал 22 мая
Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин, у которого Фонд борьбы с коррупцией нашел две незадекларированные квартиры в Майами, подал в отставку. Заявление об уходе по собственному желанию чиновник написал 22 мая. 23 мая его рассмотрят депутаты городской думы. Основатель ФБК Алексей Навальный назвал решение об отставке правильным.
В пресс-службе главы Нижнего Новгорода подтвердили информацию о том, что Иван Карнилин написал заявление об уходе. Теперь его отставку должны утвердить депутаты нижегородской гордумы.
Сам Карнилин отметил, что в январе ему исполнилось 60 лет, а значит ему «пора уходить на пенсию». Свою отставку он объяснил желанием дать дорогу молодым.
В конце декабря 2016 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование в отношении главы Нижнего Новгорода, в котором речь шла о наличии у чиновника двух квартир в элитных жилых комплексах Майами. Недвижимость зарегистрирована на супругу Карнилина Альбину.
Общую стоимость американских квартир борцы с коррупцией оценили в 1,9 млн долларов. Сведения об этих объектах содержатся в реестре собственников недвижимости Майами. Примечательно, что вторая квартира была куплена супругой мэра-единоросса в 2014 году, когда власти США впервые ввели экономические санкции против РФ.
Иван Карнилин подтвердил, что собственницей квартир в США является его жена, но добавил, что они находятся в разводе с марта 2015 года. В ФБК на это отметили, что до того, как история с квартирами в США стала достоянием общественности, глава Нижнего Новгорода в своих интервью рассказывал о счастливой семейной жизни с женой Альбиной.
ФБК обращался в прокуратуру Нижегородской области с просьбой провести проверку информации о квартирах, однако надзорное ведомство никакой недвижимости в США у мэра не обнаружило.
Основатель ФБК Алексей Навальный, комментируя отставку Ивана Карнилина, похвалил мэра за принятие правильного решения. «Правильное решение, Иван Николаевич. Наша информация железная, основана на документах, спорить с ней невозможно. Лучше уйти и не быть чиновником. Это большая победа ФБК и всех, кто помогал нам с распространением информации об этом кейсе. Спасибо большое, друзья», - написал оппозиционер в своем блоге.