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22 мая 15:25

Двое несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработали за год по 10 млн рублей

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2016 году 11,46 млн рублей. Такие данные содержатся в декларации о доходах и имуществе чиновника. За год Рамзан Кадыров увеличил свои доходы в два раза. В 2015 году он задекларировал 5 млн рублей

Фото: abcnews.go.com

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2016 году 11,46 млн рублей. Такие данные содержатся в декларации о доходах и имуществе чиновника.

За год Рамзан Кадыров увеличил свои доходы в два раза. В 2015 году он задекларировал 5 млн рублей.

Супруга Рамзана Кадырова в 2016 году заработала 2,1 млн рублей, а двое из несовершеннолетних детей главы Чечни заработали почти по 10 млн рублей. Источник их заработка не указан. Всего у Кадырова 12 несовершеннолетних детей.

Рамзан Кадыров владеет участком земли площадью 3600 квадратных метров и жилым домом площадью 2300 кв.м. В пользовании у семьи Кадырова также находится дом площадью 300 кв.м.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что у Рамзана Кадырова есть частный самолет Airbus ACJ319 стоимостью 80 млн долларов. В декларации сведений о бизнес-джете нет.

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