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Политика
21 мая 10:13

В одной из клиник Германии скончался экс-глава Удмуртии и сенатор Александр Волков

В Германии в одной из местных клиник скончался бывший глава республики Удмуртия и сенатор Александр Волков. За границей чиновник проходил курс лечения. Информацию о кончине экс-главы Удмуртии подтвердил его бывший пресс-секретарь

Фото: web.khabara.ru

В Германии в одной из местных клиник скончался бывший глава республики Удмуртия и сенатор Александр Волков. За границей чиновник проходил курс лечения.

Информацию о кончине экс-главы Удмуртии подтвердил в беседе с ТАСС его бывший пресс-секретарь Виктор Чулков. Причина гибели Александра Волкова не сообщается.

В настоящее время  российское посольство в Германии решает вопрос о доставке тела Волкова в Удмуртию, где пройдут похороны чиновника.

Александр Волков родился в 1951 году в Брянске. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской республики, а в 1995 году он был избран председателем Госсовета Удмуртии.

В 2000 году Волков стал первым президентом республики и занимал эту должность до 2014 года. Затем должность главы Удмуртии занял Александр Соловьев, а Волков перешел на работу в Совет Федерации. В сенате он представлял парламент Удмуртии.

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