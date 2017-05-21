В одной из клиник Германии скончался экс-глава Удмуртии и сенатор Александр Волков
В Германии в одной из местных клиник скончался бывший глава республики Удмуртия и сенатор Александр Волков. За границей чиновник проходил курс лечения. Информацию о кончине экс-главы Удмуртии подтвердил его бывший пресс-секретарь
В Германии в одной из местных клиник скончался бывший глава республики Удмуртия и сенатор Александр Волков. За границей чиновник проходил курс лечения.
Информацию о кончине экс-главы Удмуртии подтвердил в беседе с ТАСС его бывший пресс-секретарь Виктор Чулков. Причина гибели Александра Волкова не сообщается.
В настоящее время российское посольство в Германии решает вопрос о доставке тела Волкова в Удмуртию, где пройдут похороны чиновника.
Александр Волков родился в 1951 году в Брянске. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской республики, а в 1995 году он был избран председателем Госсовета Удмуртии.
В 2000 году Волков стал первым президентом республики и занимал эту должность до 2014 года. Затем должность главы Удмуртии занял Александр Соловьев, а Волков перешел на работу в Совет Федерации. В сенате он представлял парламент Удмуртии.