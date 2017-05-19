Владимир Путин в рамках предвыборной кампании встретится с мультипликаторами
Президент Владимир Путин проведет встречу с создателями популярных мультиков «Маша и Медведь» и «Смешарики». По неофициальным данным, встреча с мультипликаторами является частью предвыборной кампании главы государства
Президент Владимир Путин проведет встречу с создателями популярных мультиков «Маша и Медведь» и «Смешарики». По неофициальным данным, встреча с мультипликаторами является частью предвыборной кампании главы государства. Кремлевские технологи таким образом рассчитывают «окучить» электорат с детьми.
Встреча главы государства с крупнейшими мультипликаторами состоится накануне Международного дня защиты детей. Именно этот праздник и станет формальным поводом для мероприятия. Однако на самом деле, это будет являться частью президентской избирательной кампании Владимира Путина.
Источник телеканала «Дождь» сообщил, что президент начал работу с «электоратом родителей» в рамках взаимодействия с основными группами избирателей. Сама идея встречи с создателями мультфильмов про Смешариков принадлежит управлению Кремля по внутренней политике.
За работу с молодежными группами отвечает политолог Олег Матвейчев, который входит в неформальную экспертную команду по подготовке к выборам президента. Курирует весь процесс замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Предполагается, что Владимир Путин примет участие в президентских выборах в последний раз. В этой связи в Кремле рассчитывают обеспечить его победу с максимально высоким результатом.