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Политика
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
Авторская колонка
17 мая 22:45
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Хочу служить трону и отечеству

Давно мечтал служить в команде самых верных и преданных.

Тоже бороться с коррупцией, с экстремизмом, повергать наших врагов, печься непрестанно о бедных, немощных…

Да и в хоккей сыграть, если посчастливится, на одном поле с Самим страсть, как хочется…

Но как?! Таких желающих, судя по соцопросам, до хрена и больше. Надо же чем-то заинтриговать, показать, что я свой. А в то же время не отпугнуть, чтобы не подумали, что жулик какой-то или шпион, в их касту внедриться хочет.

В общем, направил им резюме с такими вот своими доблестями:

Способен творчески мыслить, выдавать свежие идеи, но строго в рамках установленной линии, без глупостей.

Разработал новую эффективную технологию выгодной нам интерпретации событий. Просто врать считаю уже крайне непродуктивным.

Еще в институте написал курсовую о методах разоблачения империализма. Позднее на ее основе составил пособие по дискредитации уже наших политических предателей. Готов опробовать на любом из них, на кого будет указано.

Убеждения – скорее не демократические. Считаю, что всё решать должен один человек, а другие только, знай, исполняй… В этой связи готов представить разработанные мной  на основе советов знаменитых царедворцев (от римских цезарей до Бонапарта) предложения по организации хорошего настроения первого лица. И т.п.

Ну, а чтобы уж окончательно их подмаслить, решил написать что-то эффектное и о своих материально-финансовых возможностях. Но поскольку ничего значимого за мной, увы, не числится, привел только два мелких, но стоящих, на мой взгляд, факта: о том, что сумел прибрать по-тихому к своему дачному участку еще две сотки, и что на настоящий момент владею уже более чем 30 парами кроссовок, а скоро будет, надеюсь, и все 50.

И о физических данных, чтобы не подумали, что я какой-нибудь там красавчик непонятно какой ориентации. Написал, что внешность у меня малоприятная, но явно государственной направленности, так что буду хорошо сливаться с остальной командой верных и преданных.

В то же время отметил свои необычно мощные голосовые связки (не менее 130 децибел), благодаря чему  могу легко заглушить любую либеральную истерику…

И вот жду ответа месяц, другой – молчок. Тогда звоню сам, интересуюсь моим обращением. Слышу, отвечает чей-то вялый казенный голос: «Ваше письмо направлено в Минздрав». «А почему в Минздрав?! – удивился я. – Я же к вам хочу…» – «Это по вашему профилю. Звоните туда. Или ждите – они вам сами ответят…»

В общем, понял, что меня отфутболили, похоже, напал на какого-нибудь чистоплюя. Хотя чего тут удивительного? – все гениальное поначалу отвергается. Макиавелли даже плетьми секли за его стремные мысли, да и нашего Чаадаева тоже по врачебному ведомству определили.

Напрасно они так,  самых верных и преданных отталкивают.

Впрочем, Минздрав тоже неплохая идея. Если повернуть этот их антитабачный слоган «Минздрав предупреждает» и против митингов…

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