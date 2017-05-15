Генпрокуратура вернула СКР депутатский запрос о тайных активах Медведева как «ошибочный»
Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в котором он просил провести проверку информации о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева в виде особняков и виноградников
Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в котором он просил провести проверку информации о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева в виде особняков и виноградников. Прокуратура вернула депутатский запрос в СКР, как «ошибочно отправленный».
Об ошибке сообщается в ответе начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александра Русецкого на имя депутата Валерия Рашкина.
В марте коммунист Валерий Рашкин направил в правоохранительные органы запрос с требованием проверить сообщения о тайных активах главы правительства Дмитрия Медведева. В запросе депутат ссылался на громкое расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об усадьбах и виноградниках премьера, которыми официально владеет его однокурсник Илья Елисеев.
В апреле замглавы СКР Илья Лазутов в ответе Валерию Рашкину указал, что согласно федеральному закону о прокуратуре надзор за исполнением законов органами управления и руководителями НКО отнесен к компетенции прокуратуры. В свою очередь в прокуратуре вернулись запрос депутата в СКР как «ошибочно отправленный».
«Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков - это табу, вместо расследования фактов все «футболят» запрос друг другу. Говорить о борьбе с коррупцией после отписок - это настоящее вранье», - заявил Валерий Рашкин, слова которого приводит РБК.