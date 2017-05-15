Правительство Подмосковья заказало пиар-услуги на 1,8 млрд рублей у собственных структур
Правительство Московской области заподозрили в нарушении закона о конкуренции при проведении тендера на освещение своей деятельности в средствах массовой информации. Эксперты обнаружили в данном тендере признаки сговора
Правительство Московской области заподозрили в нарушении закона о конкуренции при проведении тендера на освещение своей деятельности в средствах массовой информации. Эксперты обнаружили в данном тендере признаки сговора, результатом которой стала покупка подмосковным правительством услуг у собственных структур.
На тендер по приобретению услуг по освещению деятельности правительства Московской области обратили внимание эксперты Центра антикоррупционной политик партии «Яблоко». Общая стоимость госконтракта из пяти закупок составила 1,8 млрд рублей.
В конкурсе на пиар-услуги для подмосковных чиновников участвовали всего две компании. Это ООО «Телеканал 360 Подмосковье» и ООО «Межрегиональные медиа». Заявки других компания были отклонены.
Снижение начальной цены по контрактам не превысило 0,29% от заявленной стоимости, а победители тендера, как оказалось, используют один номер телефона.
Борцы с коррупцией считают, что участники конкурса намеренно чередовали конкурентоспособные предложения, согласовывали свои действия и подавали предложения с использованием единой информационной инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой цены, то есть речь в данном случае идет о сговоре группы лиц, отметил в беседе с газетой «Ведомости» лидер московского отделения «Яблока» Серей Митрохин.
Основным учредителем указанных выше компаний является АО «Медиа Подмосковья», которым владеет правительство Подмосковья.
Эксперты «Яблока» отметили, что согласно данным сайта госзакупок, Подмосковье лидирует по расходам властей на пиар. Власти региона выделили из бюджета на теле- и радиовещание около 300 млн рублей.
Центр антикоррупционной политики обратился в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку тендера на приобретение пиар-услуг для подмосковного правительства.
В правительство Московской области в свою очередь заявили, что к ним жалобы от компаний, которые планировали принять участие в тендере, не поступали. «Со стороны правительства Московской области соблюдены принципы открытости и прозрачности торгов, закрепленные в законе», – заявила руководитель управления по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.