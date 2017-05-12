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12 мая 13:48

На Медведева и Собянина подали в суд за отказ от мандатов депутатов Госдумы

Бывший следователь Следственного комитета России Игорь Степанов подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина. Поводом для иска стал их отказ от мандатов депутатов Госдумы, хотя они возглавляли списки «Единой России» на выборах

Фото: old.openrussia.org

Бывший следователь Следственного комитета России Игорь Степанов подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина. Поводом для иска стал отказ от мандатов депутатов Госдумы Медведева и Собянина, которые возглавляли на выборах списки «Единой России».

Заседание по иску бывшего следователя назначено на 16 мая. Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы.

Игорь Степанов напомнил, что Дмитрий Медведев и Сергей Собянин выступали в качестве «кандидатов-паровозов» (они же рекламные кандидаты и «кандидаты-проходимцы») на выборах в Госдуму РФ. Они были включены в партийные списки для привлечения избирателей, однако на самом деле работать в парламенте не собирались.

Степанов считает, что в действиях премьера и московского мэра имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 141 Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с обманом, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения»).

Бывший следователь отметил, что в данном случае партией власти была применена «манипулятивная» избирательная технология. Степанов напомнил, что, например, в 2007 году список «Единой России» возглавил президент Владимир Путин, который депутатом не стал. В 2011 году список «ЕР» возглавили те же Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. Партия набрала большинство голосов, но «паровозы» списка от мандатов отказались. Аналогичная ситуация была и на выборах в Госдуму в 2016 году.

«Узнав, что Дмитрий Медведев и Сергей Собянин, за которых я голосовал, в очередной раз нарушили свое обещание стать депутатами, я обратился в ЦИК России с просьбой установить - планировали ли данные лица переходить в Госдуму, либо изначально имели умысел на получение моего голоса с использованием обмана, выдвинувшись в качестве «кандидатов-проходимцев»», - рассказал Степанов, слова которого приводит «Открытая Россия».

В Центризбиркоме заявили, что данный вопрос не относится к компетенции комиссии. При этом в ЦИКе предостерегли экс-следователя от использования «оскорбительных выражений», под которыми имелись в виду такие слова, как «умысел», «обман», «кандидаты-проходимцы» и т.д. в отношении Медведева и Собянина.

В своем иске Игорь Степанов просит установить причины, по которым премьер и мэр Москвы отказались от депутатских мандатов, а также какие цели они преследовали, когда выдвигались в депутаты. 

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