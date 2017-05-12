Основная задача правительства РФ – жить хорошо. Пока самим
На фоне стремительно беднеющего населения миллиарды совокупных доходов министров и их неумение или нежелание выполнять свои прямые обязанности ведет не просто к потере доверия – к массовому недовольству россиян
Два миллиарда на «могучую кучку»
Говорят, что ответственные работники не должны быть бедными – мол, если они не сумели обеспечить себя и свои семьи, как они будут обеспечивать страну? Наши «ответработники», похоже, остановились на полпути – обеспечив себя, про страну как-то забыли.
Согласно декларациям за 2016-й самым успешным кормильцем своей семьи из членов правительства РФ, убрав на второе место прошлого лидера министра-бизнесмена Михаила Абызева с его 520-ю «лямами», стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, годовой доход которого превысил 582 млн рублей.
Это почти в 68 больше, чем у премьер-министра Дмитрия Медведева, задекларированный доход которого составил 8,6 млн рублей. Правда, про истинные доходы Дмитрия Анатольевича говорят такое, что если хоть часть этого правда - Лев Кузнецов перед ним, что мальчишка с мелочью в кармане против олигарха.
То, что декларации в открытом доступе и реальные доходы чиновников, это не совсем одно и тоже, говорит, в частности, декларация главы Минсельхоза Александра Ткачева, заявившего за прошлый год заработок в смешные 5,6 миллионов рублей – при том, что его семейный агрохолдинг, распухающий от госзаказов и дотаций от его же собственного ведомства, уже в пятерке крупнейших агрофирм страны.
Немного заработали за 2016-й и министр обороны Шойгу – 10,6 миллионов, еще меньше министр иностранных дел Лавров 6,8, и даже глава одного из самых «скандально-коррупционных» ведомств Минкультуры Владимир Мединский «наколотил» чуть за 6,5 миллионов.
Но несмотря на «скромность» деклараций о доходах ряда министров, их лица не измучены голодом. А уж о тех, кто не стесняется признавать себя богатым и говорить нечего - совокупный доход 10 самых богатых министров правительства Дмитрия Медведева и сотрудников администрации президента Владимира Путина в 2016 году составил 1,94 млрд рублей.
Наверное, в том числе, и благодаря таким откровенностям, простые россияне с зарплатами по 10-12 тысяч и начинают выражать свое недовольство, падают рейтинги чиновников. Вот небезызвестный господин Жириновский и придумал, как эти рейтинги сохранить – предложил совсем засекретить доходы депутатов и чиновников. Мол, зачем зазря народ волновать – силовикам все воры и так известны, хватайте, судите. Когда Жириновский делал это предложение, на его взволнованном лице была написана самая настоящая забота о стране и людях и, наверное, мог бы лидер ЛДПР ввести кого-то в заблуждение, если бы не его декларация – 79 миллионов рублей стали самым большим доходом среди всех руководителей фракций в Госдуме. Как говорится, если кто-то что-то предложил – ищи личный интерес…
Детки на подходе и жены – пушки заряжены
Последний пример того, что нынешние сильные мира сего, если и не ищут себе замену в лице своих отпрысков, то, как минимум, при помощи тех или иных рычагов заботятся о том, чтобы их неплохо пристроить. Карьера сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея просто умопомрачительна по скорости роста после того, как тот был впихнут в «систему»: апрель 2016-го – департамент имущественных отношений Минобороны, март 2017-го – должность вице-премьера Объединенной авиастроительной корпорации, ставшая трамплином в кресло гендиректора ОАО «Ил» уже в начале мая этого года. Думаю, людей с «улицы» на такие посты не ставят – а уж в 33 года и подавно. Тем более, какой опыт руководства такими гигантами в этом возрасте? Похоже, спасибо папе.
Насчет «опыта» детей «больших» людей хорошо сказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин: «У нас в государстве сложилось так называемое «рентоориентированное поведение»: влиятельные люди ориентированы не на то, чтобы развивать государство, а на то, чтобы получать ренту с тех должностей, которые они занимают. Ничего удивительного нет в том, что уже пошло второе поколение людей, нацеленных на это. Родители уже свое получили, теперь очередь детей».
Правда, комментируя участившиеся случаи назначения детей высокопоставленных чиновников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что в серьезных компаниях родство значения не имеет, поскольку там на работу берут людей только согласно их квалификации, таланту и возможной отдаче. Насчет последнего это он в точку – когда берешь на работу «чьего-то ребенка», всегда ждешь отдачи от… его папы.
Ну, и уж конечно, «удачные женитьбы» большинства министров – куда без них. Так повелось среди российских чиновников – их супруги зарабатывают в десятки раз больше своих мужей, прямо-таки ставя их в положение альфонсов. Примеры? Пожалте…
- Юрий Трутнев. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе — 356 940 835, его жена — 834 776.
- Аркадий Дворкович. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 24 780 090, его жена — 60 505 742.
- Михаил Мень. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — 11 795 952, его жена — 51 461 035.
- Сергей Приходько. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — 11 734 686, его жена — 29 045 562.
- Владимир Мединский. Министр культуры Российской Федерации — 6 680 003, его жена — 43 747 501.
- Максим Топилин. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации — 5 841 275, его жена — 22 899 461.
- Николай Никифоров. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — 5 801 283, его жена — 48 594 114.
- Александр Ткачев. Министр сельского хозяйства Российской Федерации — 5 631 541, его жена — 9 994 266.
Бывшие домохозяйки, преподаватели и представительницы других благородных, но малооплачиваемых профессий после восхождения своих супругов на посты государственных деятелей, где по закону политика и бизнес несовместимы, перенимали эстафетную палочку семейных фирм – и хотя в большинстве случаев (и том всем абсолютно известно) жены в семейном бизнесе исполняют роль «свадебных генеральш», официально их доходы повод заставить своих мужей… на кухне мыть посуду.
Еще один повод идти на… кухню
В России доверие к правительству и Госдуме упало почти вдвое, достигнув рекордно низких 26% за последнюю пятилетку. Да и предыдущий показатель доверия, по утверждениям специалистов, основывался по большей части на патриотической ноте «взятия Крыма», когда многие чиновники, кричавшие «за», подтянули вверх свои рейтинги.
Но ажиотаж прошел, к Крыму в составе России привыкли – и затянувшийся кризис вновь напомнил о себе. Причем, серьезно падают рейтинги всех основных политических «столпов», кроме, пожалуй, президентского.
По словам политолога Александра Кынева, правительство — это тот институт, который можно критиковать в отличие от президента, а Госдума никогда не отличалась большим авторитетом и недоверие к парламенту — одна из причин низкой явки на последних выборах.
Хотя, по его мнению, недоверие к правительству, рано или поздно, отразится и на отношении к президенту.
Правда, в отличие от 26% доверия россиян к правительству, представленных статистиками независимого «Левада-центра», согласно мониторингу государственной социологической компании ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к правительству за последний месяц даже слегка подрос, с 19% до 24%. Расхождение цифр у «Левады» и официальных статистиков и в рейтинге доверия к президенту – 31% и 66% соответственно, и к «Единой России», и к другим органам власти. Видимо, поэтому Минюст в прошлом году включил «Левада-центр» в список иностранных агентов – чтоб, как говорится, жизнь медом не казалась.
Правда, и в «Леваде» молчать не стали, заявив, что «…кампания, развязанная против нашей организации, получила формально-правовые оправдание при помощи Министерства юстиции. Проверка была инициирована и проведена после нескольких обращений в Минюст члена СФ РФ Д. В. Саблина, одного из руководителей «Антимайдана», многократно публично обвиняемого в коррупции, махинациях, плагиате и т. п. злоупотреблениях». Но, как ни скрывай реальные цифры официальными рейтингами, при помощи бумажного доверия не соберешь нужного числа голосов на выборах. Ни на каких.
Правительство «обещалкиных»
Оценивая программы и заявления российских властей, специалисты говорят – ни в какой прошлый период российской истории разрыв между обещаниями и реальными результатами не был столь велик. Заявлялось, к примеру, о том, что в ближайшие 20 лет производители самолета МС-21 поставят на рынок тысячу машин, что по стратегическому Северному пути к 2020 году ежегодно будет перевозиться 64 миллиона тонн грузов, что доля импортных товаров в общем объеме оборудования для нужд нашего ТЭКа к 2035 году должны быть не более 10%, а пятерка отечественных фармгигантов, войдут в топ-70 планеты.
А еще говорилось о скорой и повсеместной модернизации, сокращении чиновничьего аппарата, полном завершении программы расселения аварийного жилья, ограничении роста цен на услуги ЖКХ и еще сотни и сотни других. Но, как говорится, воз и ныне там.
Так же, как в случае с разрекламированным на весь свет Суперджет-100. Что говорили – к 2010-му в год с конвейера будет сходить 60 машин. Где он – 2010-й? И где те по 60 штук в год? По всему миру на сегодня их чуть больше 90 аппаратов.
А как увеличить заявленную на 34,6% занятость россиян в ближайшие 15 лет, если по самым оптимистичным прогнозам отечественный ВВП в год может расти максимум на 1,5%?
Люди давно не верят, что наш бензин вдруг начнет дешеветь, дороги перестанут быть рокадами, а наши лекарства станут лучше и дешевле «ихних». Главным инструментом в выполнении заявленных обещаний у чиновников давно стали «корректируемые» сроки действия тех или иных программ. Раньше в СССР была четко обозначенная пятилетка: вложился в сроки – молодец, перевыполнил – герой, не справился - оргвыводы или еще чего похуже.
Сейчас не сделал обещанного в срок - скорректировал новые границы программы: с 2010-го – на 2014-й, потом на 2020-й, а там и на 2031-й. Тем более, там уже другим ответ держать. Например, министр энергетики Александр Новак еще в 2013 году на заседании правительства, где предполагалось обсудить итоги реализации энергетической стратегии, заявил – еще до окончания периода действия любой программы у нас принимается новая, поверх старой, а значит подводить итоги уже становится неактуальным. Поэтому давайте, ребята, встретимся году так в… 2035-м и уж тогда точно подведем итоги… Похоже на анекдот - правда, не смешной.
И даже набившие всем оскомину майские указы, поручения по которым, как недавно сказал президент, выполнены правительством и сопутствующими ведомствами на 90%, оставляют большую почву для вопросов и волнений. К примеру, как достигалась эта цифра – 90%? Часть указов должна была обеспечить улучшение жизни бюджетникам, а власти обеспечить их голоса на выборах-2018.
Выполнять поручения по бюджетникам тоже нужно было правительству и, хотя все это требовало времени, уже сейчас министры рапортуют – выполнили указы на 91,7%! Обалдеть, по другому и не сказать. Да только проценты эти – самая настоящая «филькина грамота». Просто из 218 поручений по бюджетникам небольшая часть действительно выполнена, а еще 165 «снято с контроля», как не требующего оперативного вмешательства, но тем не мене попадающие к президенту, как успешно сделанные. Вот отсюда и сумасшедший процент.
Точно так же и с зарплатами врачей – глава Минздрава Вероника Скворцова напевает оды о том, что чуть ли не три четверти регионов уже выполнили майские указы по медикам, но о том, что «нужные» чиновникам зарплаты большинство врачей получает лишь благодаря тому, что вкалывают на 2-2,5 ставки, скромно умалчивает.
Так и по многим другим позициям, где выдавая черное за белое, хитрецы из правительства делают вид, что работают, выполняя наказы «самого», а «сам», то ли веря, то ли желая верить в то, что все обещанное он выполнил, с багажом «честно исполненного долга» идет на очередной срок. Простите, на очередные выборы. Хотя от перемены мест слагаемых.
Люди и министры
Об отношении простых россиян к чиновникам ярко говорит история, в которой 77-летний томский пенсионер Виктор Смернягин отправил добавку в пенсии в сумме 58,99 рубля, названную им подачкой, в Москву премьеру Медведеву с подписью «Село – Столице. Похмелиться». Именно на то, чтобы один раз с утра поправить здоровье после «вчерашнего», по утверждению пенсионера, этих денег и хватит.
Но, видимо, в тех местах, куда ушел перевод, пьют иные, более элитные сорта, и присланных без малого 60 рублей получателю ни туда, ни сюда. А, может, просто поленился из-за такой мелочи сходить на ближайшую почту – деньги вернулись обратно. И теперь при желании их получить Виктор Смернягин должен будет захватить с собой еще 133 рублей для оплаты «возрата» - что более чем в два раза больше самой надбавки на «опохмел». Аплодисменты тому, кто за это в ответе!
Сам же премьер продолжает срывать «овации» перед 43-миллионной армией российских пенсионеров. То вот он грозит к возврату индексации пенсий работающим пенсионерам, то его помощники толкуют об увеличении пенсионного возраста, а то говорят, что в будущем работающие неофициально вообще лишаться пенсий как таковых.
Вообще, своим оппонентам и недругам премьер Медведев предпочитает отвечать заочно и пространственно. К примеру, будучи с визитом в Смоленске, на вопрос об отношении к критике в свой адрес, чиновник ответил: «Мы крепкие, мы не боимся».
Согласно проведенному в апреле уже упомянутым «Левада-центр» опросу – 45% россиян высказались за отставку Медведева с его поста. И, похоже, это падение уже не остановить – по крайней мере, за оставшийся до выборов срок.
Ни ему, ни членам его правительства. Но, судя по доходам, у этих ребят и без рейтинга все в порядке – а забота о нуждах страны и живущих в ней людей… может, это будет интересно кому-нибудь другому, после них?