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11 мая 18:08

Власти ищут способ привлечь противников сноса «хрущевок» по статье об экстремизме

Журналистка Екатерина Винокурова сообщила о «заказе» от представителей мэрии Москвы на поиск компромата в отношении организаторов акций протеста против сноса жилых домов в столице

Фото: ridus.ru

Журналистка Екатерина Винокурова сообщила о «заказе» от представителей мэрии Москвы на поиск компромата в отношении организаторов акций протеста против сноса жилых домов в столице. Компромат на противников программы реновации жилья, в частности, ищут в социальных сетях.

Винокурова сообщила, что с ней связались некие пиарщики, которым было поручено «проверить все соцсети, все посты за все годы» в аккаунтах организаторов митингов 14 мая.

«Задача - найти компромат, чтобы был повод написать заявление хоть по 282 (возбуждение ненависти или вражды), хоть по чему. Писать поручат некоему депутату (муниципальному, Мосгордумы или Госдумы). Также будут искать повод обвинить нас в том, что мы украли деньги на митинг (но тут [муниципальный депутат Елена] Русакова выложит финансовый отчет с чеками)», - сообщила журналистка, которая также является одним из организаторов акций против сноса домов в столице.

Винокурова со ссылкой на пиарщиков отметила, что поводом для «заказа на компромат» послужили «переживания Сергея Семеновича (мэра Москвы - ред)».

Акции против реновации жилищного фонда запланированы на 14 мая. Администрация города согласовала проведение митингов. Организаторами выступают Екатерина Винокурова, муниципальный депутат района Гагаринский Елена Русакова, политик Юлия Галямина и ряд инициативных групп граждан.

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