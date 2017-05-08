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Политика
08 мая 18:11

Томский школьник в открытом письме попросил Дмитрия Медведева уйти в отставку

Томский старшеклассник Сергей Чайковский написал открытое письмо главе российского правительства Дмитрию Медведеву, в котором попросил его уйти в отставку

Томский старшеклассник Сергей Чайковский написал открытое письмо главе российского правительства Дмитрию Медведеву, в котором попросил его уйти в отставку. Школьник отметил, что его открытое письмо – это единственный из оставшихся шагов в ситуации, когда следственные органы отказываются проводить проверку в отношении премьер и его «тайных активов», о которых ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией.

Сергей Чайковский сообщил, что написал заявление в Следственный комитет по Томской области с просьбой проверить Дмитрия Медведева на причастность к совершению коррупционного преступления. Поводом для проверки послужило громкое расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» об усадьбах и виноградниках премьер-министра.

Томские следователи отказали старшекласснику в проведении доследственной проверки по его заявлению. В СКР сослались на недостаточность фактов и их подтверждений.

Получив отказ от Следственного комитета, Сергей Чайковский решил обратиться к главе правительства с просьбой добровольно уйти в отставку. В письме школьник отметил, что является патриотом своей страны и объяснил, почему он решил обратиться к г-ну Медведеву накануне праздника 9 мая.

«Ведь это великий праздник. 72 года назад мы победили страшного врага, и спасли весь мир и нашу страну. Сейчас у молодого поколения стоит очень сложная задача - спасать страну от того, что Вы натворили за время своего правления. Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку», - написал томский школьник в своем обращении, которое цитирует Znak.com.

Сергей Чайковский также известен тем, что ранее передал журналистам запись с урока, в ходе которого учитель критикует школьников за участие в акции против коррупции «Он вам не Димон» 26 марта. Педагог, в частности, назвал учеников «либерал-фашистами».

Чайковский также является волонтером избирательного штаба Алексея Навального в Томской области и членом общественно-политического сетевого движения «Открытая Россия». 

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