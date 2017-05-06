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06 мая 00:30

Избирательные штабы Навального выселяют из офисов «по указке сверху»

Избирательный штаб Алексея Навального в одно время лишился офисов сразу в нескольких городах. Оппозиционеров выселяют из арендованных помещений в Москве, Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре

Фото: jagajam.com

Избирательный штаб Алексея Навального в одно время лишился офисов сразу в нескольких городах. Оппозиционеров выселяют из арендованных помещений в Москве, Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. В штабе Навального считают, что арендодатели расторгают договоры по указанию Кремля.

Глава избирательного штаба Леонид Волков сообщил в Facebook, что в течение недели в шести городах собственники помещений расторгли договор аренды. «Есть гипотеза, что пошли по алфавиту просто. Но есть еще Краснодар», - отметил Волков.

Во Владимире договор аренды был расторгнут из-за угроз возбудить уголовное дело против отца собственника, в Волгограде на арендодателя было оказано давление, а во Владивостоке - проведены обыски. В Краснодаре владелица помещения на улице Красной сослалась на то, что ее «несколько раз вызывали правоохранители и оказывали на нее давление», сообщает портал «Югополис».

5 апреля юристы собственника офиса в Москве явились в федеральный штаб Навального и потребовали съехать завтра. «Компания «Эверест Эссет Менеджмен» уведомила нас о желании расторгнуть договор. Причины никакие не были названы», - рассказал Волков в беседе с РБК.

Теперь штаб планируется разместить в бизнес-центре «Омега Плаза» на улице Ленинская слобода, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Леонид Волков считает, что против избирательных штабов Навального проводится «централизованная кампания», за которой может стоять администрация президента. «Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП.  Гениальный стратегический ход. После зеленки», - отметил Леонид Волков.

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