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03 мая 07:10

«Яблоко» попросило провести проверку в связи с трудоустройством сына Рогозина в «Ил» и ОАК

Партия «Яблоко» направит обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов. Поводом для обращения послужило назначение сына чиновника Алексея Рогозина

Фото: liport.ru

Партия «Яблоко» направит обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов. Поводом для обращения послужило назначение сына чиновника Алексея Рогозина на должность вице-президента в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора «Ил».

Аналогичное обращение «Яблоко» направило в Генеральную прокуратуру, сообщает телеканал «Дождь».

В «Яблоке» отметили, что в обязанности Дмитрия Рогозина как вице-премьера входит и курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого является ОАК и «Ил». В этой связи личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

В обращении также отмечается, что в соответствии с положениями закона о противодействии коррупции и закона о правительстве России, у Дмитрия Рогозина присутствуют признаки неурегулированного конфликта интересов.

В «Яблоке» подчеркнули, что не располагают информацией о том, что г-н Рогозин уведомил правительство о возможном конфликте интересов в связи с новым назначением своего сына.

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