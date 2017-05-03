«Яблоко» попросило провести проверку в связи с трудоустройством сына Рогозина в «Ил» и ОАК
Партия «Яблоко» направит обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов. Поводом для обращения послужило назначение сына чиновника Алексея Рогозина
Партия «Яблоко» направит обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов. Поводом для обращения послужило назначение сына чиновника Алексея Рогозина на должность вице-президента в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора «Ил».
Аналогичное обращение «Яблоко» направило в Генеральную прокуратуру, сообщает телеканал «Дождь».
В «Яблоке» отметили, что в обязанности Дмитрия Рогозина как вице-премьера входит и курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого является ОАК и «Ил». В этой связи личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
В обращении также отмечается, что в соответствии с положениями закона о противодействии коррупции и закона о правительстве России, у Дмитрия Рогозина присутствуют признаки неурегулированного конфликта интересов.
В «Яблоке» подчеркнули, что не располагают информацией о том, что г-н Рогозин уведомил правительство о возможном конфликте интересов в связи с новым назначением своего сына.