В Барнауле «Единая Россия» собирает на пикеты школьников взамен на освобождение от уроков
По словам секретаря алтайского отделения «Партии прогресса» и главы штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого, школьников на пикеты приглашают активисты «Единой России»
В Алтайском крае на пикеты и субботники приглашают учащихся школ. Взамен на участие в акциях школьникам предлагают освобождение от уроков и даже деньги.
По словам секретаря алтайского отделения «Партии прогресса» и главы штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого, школьников на пикеты приглашают активисты «Единой России».
Косарецкий в качестве доказательства опубликовал в Facebook скриншоты переписки в чате учеников 11 класса барнаульской школы № 89. Оппозиционер отметил, что теперь человеку, который передал ему переписку, звонят из «Единой России» с угрозами.
В переписке пользователь под ником «Артем Чекалин» приглашает школьников принять участие в субботнике на площади Октября, который состоится 29 апреля. «Кто хочет дальше работать на платной работе (а ее будет еще много) надо на час-полтора приехать помочь. […] Если вообще нет желания ехать в школу, будут освобождения!» - пишет Чекалин.
В другой переписке пользователь по имени Ирина Кобзева отмечает, что все участники субботника получат благодарственные письма от «Единой России», а также будут освобождены от уроков. «А также всем, кому нужно освобождение от учебы, я сделаю. Все, кто придут, гарантированно работают дальше на пикетах от партии», — пишет Кобзева.
Портал Znak.com отмечает, что женщина с именем Ирина Кобзева работает заместителем руководителя барнаульского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
«Партия «Единая Россия» нанимает школьников за деньги раздавать свои газеты на улице, называя это «субботником». При этом гарантируется освобождение от школы. Мотив послания такой – «Не хочешь идти в школу - иди работай на Единую Россию». Весьма показательно, на мой взгляд», - отметил Артем Косарецкий.