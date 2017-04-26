«Открытую Россию» признали нежелательной организацией. Она угрожает конституционному строю
В ведомстве Юрия Чайки заявили, что организация «осуществляет на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными»
Организации «Открытая Россия», которую основал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признана «нежелательной». Соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ.
В ведомстве Юрия Чайки заявили, что организация «осуществляет на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».
Деятельность «Открытой России» «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - говорится в заявлении прокуратуры.
Аналогичный статус присвоен американскому Институту современной России и Общественному сетевому движению «Открытая Россия».
«Попаданием в санкционный лист горжусь. Задели их за живое с 29.04.17 (акция «Надоел» - ред.). Впрочем, движения «Открытая Россия» это не касается - оно российское», - прокомментировал признание «Открытой России» «нежелательной» организацией Михаил Ходорковский.