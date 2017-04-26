Петербургские депутаты скинулись на матпомощь своему коллеге с самыми низкими в ЗакСе доходами
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга организовали сбор средств в помощь депутату Алексею Ломову, который задекларировал самых низкий доход за 2016 год среди народных избранников. Сбор средств организовал коллег Ломова Владимир Петров
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга организовали сбор средств в помощь депутату Алексею Ломову, который задекларировал самых низкий доход за 2016 год среди народных избранников. Сбор средств организовал коллег Ломова Владимир Петров.
Каждому жертвователю выдавался магнитик. За несколько минут питерские депутаты собрали около 5,5 тысячи рублей, из которых 5 тысяч отдал представитель заксобрания Руслан Гайсин. «Для Ломова не жалко», - заявил Гайсин, слова которого приводит портал 47news.
Алексей Ломов в свою очередь заявил, что не нуждается в материальной помощи, но в благодарность подарил Петрову леденец в виде петушка.
Депутат Алексей Ломову в своей декларации за 2016 год указал доход в размере 221 тысячи рублей. В собственности у депутата находятся земельный участок, жилой дом и автомобиль Ford Explorer.
Супруга Ломова заявила нулевой доход, а также квартиру и автомобиль Nissan Qashqai в собственности.