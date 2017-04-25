В мэрии Москвы на закрытом совещании по сносу домов обсудили борьбу с оппозицией на выборах
В московской мэрии в минувшие выходные состоялось внутреннее совещание с участием глав управ и префектур по вопросам реализации программы реновации жилищного фонда столицы
В московской мэрии в минувшие выходные состоялось внутреннее совещание с участием глав управ и префектур по вопросам реализации программы реновации жилищного фонда столицы. В ходе совещания его участники среди прочего определили позицию чиновников в случае выступлений москвичей против сноса их домов.
Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что весь негатив, связанный со сносом пятиэтажек, «выдуман и подожжен оппозицией».
«К концу июля тему реновации надо погасить, должна остаться только тема, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать. Всегда надо делать что-то дефицитное, наш советский народ любит дефицит», - заявила чиновница, слова которой приводит Znak.com.
Вице-мэр предупредила сотрудников управ и префектур, что им придется иметь дело и с теми гражданами, которые будут «злоупотреблять своим правом, ругаться, та ли розеточка» и т.д. При общении с особо привередливыми переселенцами чиновникам советуют помнить, что речь в первую очередь идет не о программе улучшения жилищных условий, а программа сокращения аварийного фонда.
Помимо сноса пятиэтажек на совещании зашла речь и о выборах муниципальных депутатов в Москве. Ракова поручила управам составить поименные списки людей, которые придут голосовать за провластных кандидатов.
Вице-мэра напомнила, что ранее в муниципальном собрании района Щукино оппозиции удалось получить большинство, а теперь оттуда «идут постоянные крики».
«Москва - это большая деревня, как только в любом районе появляются два-три оппозиционных депутата, крик слышен на всю Москву о проблемах, это сразу приобретает городской масштаб. И потом у нас будут выборы губернатора и может встать проблема муниципального фильтра. Это вопрос наших с вами будущих трудозатрат», - заявила вице-мэр.