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24 апреля 13:52

Глава Приморья пришел на субботник в куртке Louis Vuitton за полмиллиона рублей

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был замечен на городском субботнике во Владивостоке в куртке известного бренда «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей

Фото: vostok.today

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был замечен на городском субботнике во Владивостоке в куртке известного бренда «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей.

Сам субботник проходил 22 апреля около дома №40 на улице Бестужева. Как отмечает издание Vostok.Today, еще зимой на этом месте располагался сквер, который к настоящему времени оказался уничтожен компанией-застройщиком, принадлежащей депутату гордумы Владивостока Дмитрию Сулееву. Компания планировала построить там торговый центр.

Местные жители выступили против строительства ТЦ и провели несколько акций протеста. В итоге территорию им удалось отстоять – власти отменили разрешение на строительство.

Теперь же Владимир Миклушевский решил вместе с жителями района провести работу по восстановлению сквера. Участники субботника высадили более ста саженцев различных сортов.

Приморские СМИ отмечают, что губернатор опоздал на субботник на два часа и провел на нем всего 10 минут, сфотографировавшись с жителями города и посадив саженец магнолии.

Журналисты также отметили, что г-н Миклушевский явно был на субботнике проездом, о чем свидетельствовал его слишком «парадный» внешний вид. Местный блогер Алексей Клецкин отметил, что губернатор приехал в куртке фирмы «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей.

«Кто-то опять станет ругать, чего это я чужие деньги считаю. Но пост не про деньги. Он про уместность экипировки. Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках» - отметил блогер.

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