Глава Приморья пришел на субботник в куртке Louis Vuitton за полмиллиона рублей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был замечен на городском субботнике во Владивостоке в куртке известного бренда «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был замечен на городском субботнике во Владивостоке в куртке известного бренда «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей.
Сам субботник проходил 22 апреля около дома №40 на улице Бестужева. Как отмечает издание Vostok.Today, еще зимой на этом месте располагался сквер, который к настоящему времени оказался уничтожен компанией-застройщиком, принадлежащей депутату гордумы Владивостока Дмитрию Сулееву. Компания планировала построить там торговый центр.
Местные жители выступили против строительства ТЦ и провели несколько акций протеста. В итоге территорию им удалось отстоять – власти отменили разрешение на строительство.
Теперь же Владимир Миклушевский решил вместе с жителями района провести работу по восстановлению сквера. Участники субботника высадили более ста саженцев различных сортов.
Приморские СМИ отмечают, что губернатор опоздал на субботник на два часа и провел на нем всего 10 минут, сфотографировавшись с жителями города и посадив саженец магнолии.
Журналисты также отметили, что г-н Миклушевский явно был на субботнике проездом, о чем свидетельствовал его слишком «парадный» внешний вид. Местный блогер Алексей Клецкин отметил, что губернатор приехал в куртке фирмы «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей.
«Кто-то опять станет ругать, чего это я чужие деньги считаю. Но пост не про деньги. Он про уместность экипировки. Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках» - отметил блогер.