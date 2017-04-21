Спикера Госдумы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях
Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина
Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина.
Глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной пожаловался главе государства на сенатора Франца Клинцевича. По словам Чепурного, сенатор запугивает их и рассказывает, что следующим президентом России станет Вячеслав Володин, после чего сам Клинцевич получит «особые полномочия». В этой связи сенатор якобы пообещал афганцам «закопать их живьем в могилу».
Владимир Путин на это заявил, что преемника президента «может выбрать только народ».
«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов. И никто другой», - отметил глава государства.
По поводу конфликта между сенатором Францем Клинцевичем и афганской организации Путин заявил, что поручил первому замглавы администрации Сергею Кириенко разобраться в этой ситуации.
«Я думаю, что афганцев не испугать никакими заявлениями типа "закатаем"», - заявил президент.
Ранее Андрей Чепурной обвинил Франца Клинцевича в том, что он отдыхал в санатории «Русь» и не заплатил. Сенатор на это заявил, что организовал санаторию государственную поддержку, а вместо благодарности он стал жертвой клеветнической кампании.