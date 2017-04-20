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Политика
20 апреля 00:35

Рейтинг самых богатых жен чиновников возглавила супруга депутата Александра Некрасова

Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата

Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата. 

На втором месте рейтинга Forbes разместилась супруга сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева, которого также называют близким соратником министра обороны Сергея Шойгу. Людмила Воробьева задекларировала 225 млн рублей. Для сравнения сам Юрий Воробьев заработал только 5,4 млн рублей.

Третье место заняла жена депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Петрова, заработавшая почти 221 млн рублей. Народный избранник задекларировал 47,9 млн рублей.

В топ-10 самых богатых жен чиновников также вошли: супруга депутата-единоросса Владимира Синяговского (187,8 млн рублей), жена единоросса Олега Грищенко Елена (182 млн рублей), жена депутата от «ЕР» Юрия Смирнова (140 млн рублей), супруга сенатора от Ивановской области Валерия Васильева (128 млн рублей), супруга депутата от «ЕР» Дмитрия Саблина (127 млн рублей), супруга еще одного единоросса Андрея Чернышева (123 млн рублей).

Замыкает первую десятку олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она заработала в 2016 году  120 млн рублей.

В сумме первая десятка самых богатых жен чиновников заработала в 2016 году 2,1 млрд рублей.

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