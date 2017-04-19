В Кремле появился спецотдел по дискредитации Алексея Навального
В Администрации президента РФ появился специальный отдел, который будет вести информационную кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Работу «отдела Навального» курирует заместитель руководителя внутриполитического управления
В Администрации президента РФ появился специальный отдел, который будет вести информационную кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Работу «отдела Навального» курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев.
Источники телеканала «Дождь» сообщили, что спецотдел снимает клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. «Борются примерно как с Гитлером», – сообщил один из источников.
Вести кампанию против оппозиционера поручено начальнику управления внутренней политики Андрею Ярину. По словам источников, первый крупный материал, дискредитирующий Алексея Навального, должен выйти в СМИ в ближайшее время.
Стоит отметить, что если раньше в Кремле предпочитали игнорировать Алексея Навального и его деятельность, то сейчас ситуация изменилась. В частности, в администрации президента обеспокоены ростом рейтинга Навального и тем, что ему удалось вывести на уличный протест 26 марта десятки тысяч россиян.
Исходя из вышесказанного, в Кремле было принято решение действовать и начать кампанию против Алексея Навального, который рассчитывает принять участие в президентских выборах в 2018 году.
Сам Алексей Навальный отметил, что Кремль уже давно ведет против него информационную кампанию и публикует порочащие его материалы.
«У меня только один вопрос в связи с этой новостью и заголовком «Кремль решил начать кампанию против Навального»: РЕШИЛ НАЧАТЬ?! А раньше тогда что было?! А так - что я могу сказать тут? Понятное дело, что не нравится им, когда мы не просто разоблачаем их воровство, но и разоблачаем на огромную аудиторию. Возразить им нечего, вот будут сочинять ролики, осваивать бюджеты. Политтехнологи/пиарщики потирают руки в предчувствии новых бюджетов», - прокомментировал новость в своем Facebook оппозиционер.