Меню
Политика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Политика
19 апреля 00:18

В Кремле появился спецотдел по дискредитации Алексея Навального

В Администрации президента РФ появился специальный отдел, который будет вести информационную кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Работу «отдела Навального» курирует заместитель руководителя внутриполитического управления

Фото: mediarepost.ru

В Администрации президента РФ появился специальный отдел, который будет вести информационную кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Работу «отдела Навального»  курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев.

Источники телеканала «Дождь» сообщили, что спецотдел снимает клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. «Борются примерно как с Гитлером», – сообщил один из источников.

Вести кампанию против оппозиционера поручено начальнику управления внутренней политики Андрею Ярину. По словам источников, первый крупный материал, дискредитирующий Алексея Навального, должен выйти в СМИ в ближайшее время.

Стоит отметить, что если раньше в Кремле предпочитали игнорировать Алексея Навального и его деятельность, то сейчас ситуация изменилась. В частности, в администрации президента обеспокоены ростом рейтинга Навального и тем, что ему удалось вывести на уличный протест 26 марта десятки тысяч россиян.

Исходя из вышесказанного, в Кремле было принято решение действовать и начать кампанию против Алексея Навального, который рассчитывает принять участие в президентских выборах в 2018 году.

Сам Алексей Навальный отметил, что Кремль уже давно ведет против него информационную кампанию и публикует порочащие его материалы.    

«У меня только один вопрос в связи с этой новостью и заголовком «Кремль решил начать кампанию против Навального»: РЕШИЛ НАЧАТЬ?! А раньше тогда что было?! А так - что я могу сказать тут? Понятное дело, что не нравится им, когда мы не просто разоблачаем их воровство, но и разоблачаем на огромную аудиторию. Возразить им нечего, вот будут сочинять ролики, осваивать бюджеты. Политтехнологи/пиарщики потирают руки в предчувствии новых бюджетов», - прокомментировал новость в своем Facebook оппозиционер.

Читайте также
Сотрудников тюменского штаба Навального задержали в ходе агитационной акции
Соратники Алексея Навального написали заявление в СКР на премьер-министра
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального из-за расследования «Он вам не Димон»
Сейчас на главной
Горячие новости
В списках не значатся
Неофициальные потери российской армии в Сирии могут значительно превосходить данные Министерства обороны России. Российские власти официально подтвердили гибель только пятерых военнослужащих за период с конца января по настоящее время
Авторская колонка
Соскучился по Путину
Дня четыре, наверное, не включал телевизор. Ну, просто передохнуть решил от всей этой ежедневной вакханалии. Все этих крикливых политшоу, от всех этих спецмероприятий – и по части миротворчества, и по части разоблачения противников, – всех этих несменяемых голосистых политмыслителей…
Ларин Александр
Горячие новости
Обманутые дольщики встали на колени перед Минстроем
В Екатеринбурге обманутые дольщики долгостроя на улице Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова») провели очередной пикет с требованием достроить объект. Акция прошла около здания регионального министерства строительства
Резервный фонд
«Закрома родины» стремительно тают
В понедельник Счетная палата опубликовала отчет, из которого следует, что Резервный фонд в 2016 году в рублевом выражении сократился почти в четыре раза, а средства из него расходуются неэффективно.
Горячие новости
В городе Сочи дорогие ночи
В компании TUI Россия сообщили о повышении цен в отелях Сочи в среднем на 15% , а туроператор Coral Travel заявил о росте цен на 10-15%. Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал о повышении цен на проживание в сочинских гостиницах на 7-12%
Горячие новости
Минэкономразвития выступило против наказания граждан за ввоз и продажу санкционки
Министерство экономического развития высказалось против инициативы Роспотребнадзора ввести административную ответственность за транспортировку, хранение и продажу товаров, попадающих под продовольственное эмбарго
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

РЖД
Бежит вагон, стучат колеса – а человек для них… «заноза»
Людей, которые судятся с РЖД, пытаясь спросить с них за гибель своих близких, немало. У каждого из них своя история, своя личная трагедия, свои обстоятельства случившегося – но у всех есть один одинаковый пункт: РЖД упорно своей вины не признает ...
Авторская колонка
Третья чеченская хуже третьей мировой
Не стану скрывать: я удивлен. Конечно, никакой нормальной проверки в Чечне по поводу притеснений геев не будет. Но сам факт! Мы теперь считаем прогрессом хотя бы формальное проведение хотя бы номинальных, бутафорских действий.
Орехъ Антон
Горячие новости
Граждан освободят от проверки счетчиков воды
Обязанность проводить проверку счетчиков горячей и холодной воды, установленных в квартирах, могут переложить с населения на управляющие компании. С такой инициативой выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Горячие новости
Мы не сеем и не пашем ...
Московские власти потратят в текущем году на разгон облаков во время праздничных мероприятий 293 млн рублей. Информация о соответствующем контракте опубликована на сайте госзакупок. При этом договор был заключен чиновниками без проведения торгов
Горячие новости
Курс рубля ждет резкое падение из-за спекулянтов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предсказал российскому рублю резкое падения. По его словам, в настоящее время на валютном рынке образовался пузырь, который вот-вот лопнет. Сейчас курс национальной валюты сильно «задран»
переселение москвичей
«Сносный» бизнес
О программе переселения москвичей из панельных пятиэтажек еще только объявлено, а предприимчивые покупатели уже подумывают о покупке квадратных метров в устаревшем жилфонде для улучшения своих жилищных условий. Такой «бизнес» имеет свои плюсы и минусы.
Горячие новости
У талантливых детей и родители талантливые
Мать спикера Государственной думы Вячеслава Володина («Единая Россия») стала фигуранткой антикоррупционного расследования. 80-летняя женщина, которая всю свою жизнь проработала учительницей, оказалась владелицей сельскохозяйственного предприятия
Спорт
Клуб, похожий на чемпиона
Победив в главном матче 23-го тура чемпионата России в Москве «Зенит», «Спартак» вплотную приблизился к золоту. За семь туров до окончания первенства его отрыв от ближайшего преследователя, которым теперь является ЦСКА, составляет десять очков.
экология
Экология ничто – бизнес все!
Дружба с главой республики и «рекомендательные письма» от самого президента позволяют казанскому бизнесмену-единороссу Равилю Зиганшину чувствовать себя царем и богом на татарской земле
Горячие новости
Интуристов заманивают бесплатными визами
Власти Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения виз для некоторых категорий иностранных туристов. Речь, в частности, идет о введении бесплатных электронных виз. По мнению властей, это поможет значительно повысить туристический поток
Горячие новости
Духовенство Чечни обвинили в угрозах журналистам
В «Новой газете» связывают угрозы с публикациями о репрессиях в Чечне в отношении представителей секс-меньшинств. Со ссылкой на потерпевших газета сообщила о секретных тюрьмах для геев и об их массовых задержаниях в республике
Горячие новости
​Кооператив «Единая Россия»
Напомним, что по данным Фонда борьбы с коррупцией, единороссы Вячеслав Володин и Сергей Неверов также являются соседями по дачному кооперативу «Сосны» в «элитном» Истринском районе Московской области