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Политика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
18 апреля 21:42
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Соскучился по Путину

Дня четыре, наверное, не включал телевизор. Ну, просто передохнуть решил от всей этой ежедневной вакханалии. Все этих крикливых политшоу (даже крики у них, и то, похоже, в сценарии заложены, вместе с аплодисментами), от всех этих спецмероприятий – и по части миротворчества, и по части разоблачения противников, – всех этих несменяемых голосистых политмыслителей… В общем, устал, могу я хоть пару дней от всей этой пиаровой свистопляски расслабиться, привести свои мысли и чувства в божеский вид?

Так надо же, уже на третий день чувствую, чего-то мне не хватает… Хочется видеть, слышать кого-то, так уж привык. И тут понял – так это же я по Путину соскучился. То есть, выходит, не могу уже без него. И дело тут даже не в политике, я ее так уж горячо и не поддерживаю, даже нередко горячо осуждаю. А вот по-человечески его не хватает. Это же надо, до чего себя этим каждодневным лицезрением довести: по отцу и матери, наверное, так не скучаю, а тут просто требует душа – и всё… Говорят, это какой-то там закон пиара – то ли 103-й, то ли 303-й, то есть показывать, показывать и снова показывать, пока не полюбят. Впрочем, Соловьева-то с его осклабом Мефистофеля еще больше показывают, а вот уж никак по нему не скучается.

В общем, не выдержал, включил. И только, понятно, из-за него. Увидел – и сразу как-то успокоился. Словно кусок торта на ночь слопал. Даже самому совестно стало.

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