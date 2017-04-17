80-летняя мать Вячеслава Володина оказалась владелицей крупного сельхозпредприятия
Мать спикера Государственной думы Вячеслава Володина («Единая Россия») стала фигуранткой антикоррупционного расследования. 80-летняя женщина, которая всю свою жизнь проработала учительницей, оказалась владелицей сельскохозяйственного предприятия
Мать спикера Государственной думы Вячеслава Володина («Единая Россия») стала фигуранткой антикоррупционного расследования. 80-летняя женщина, которая всю свою жизнь проработала учительницей, оказалась владелицей сельскохозяйственного предприятия «Боброво», которое выкупает земли и вкладывает в развитие двух деревень в Смоленской области сотни миллионов рублей.
По данным «Медузы», в 2010 году «Боброво» выкупило примерно 2000 гектаров земли в деревне Городня для выращивания зерновых. Только за период с 2010 по 2012 гг. сельхозпредприятие вложило в данный проект более 123 млн рублей.
Сейчас предприятие является вторым по объемам производства зерна и четвертым по урожайности в Смоленской области. Чистая прибыль компании в 2015 году составила 31,5 млн рублей при выручке в 112 млн.
Предприятие «Боброво» вложило крупные суммы в возрождение двух деревень Мольгино и Городня, где проживают сотрудники предприятия. В деревнях построены новые европейские коттеджи и гаражи.
Лидия Барабанова, которую журналисты называют матерью вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, владеет более чем 14 тыс. гектаров сельхозземель. Еще 70 тыс. гектаров сданы на 49 лет в аренду охотничьим хозяйствам. В 2017 году «Боброво» купило еще 4000 га сельхозземли.
По данным телеканала «Дождь», предприятие «Боброво» также владеет землей в деревне Починки Смоленской области, на которой расположено несколько жилых домов, искусственный пруд и вертолетная площадка. Жители соседних деревень рассказали, что часто видят в этой усадьбе Вячеслава Володина.
В Смоленской области, по данным «Дождя», есть усадьбы и у других видных единороссов. Местные жители рассказали журналистам, что в деревнях Болшево и Степанково поселились депутаты Сергей Неверов и Николай Панков.
Сергей Неверов назвал публикацию Дождя об усадьбе «попыткой дискредитации властей, приуроченной к обнародованию деклараций». «У меня в связи с публикацией («Дождя») появляется предположение, что данная публикация — не что иное, как намеренная попытка дискредитации лиц, в отношении которых размещен материал, которая приурочена к публикации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы, их супругов и несовершеннолетних детей», - заявил единоросс и попросил редакцию телеканала скорректировать публикацию.
Неверов заявил, что у него нет ни в собственности, ни в пользовании недвижимости в Смоленской области, поэтому декларировать ему там нечего.
Депутат от Саратовской области Николай Панков заявил, что информация о его усадьбе под Смоленском не соответствует действительности.