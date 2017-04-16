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16 апреля 13:52

В Смоленской области нашли усадьбы, связанные с видными представителями «Единой России»

Три видных представителя «Единой России» Вячеслав Володин, Сергей Неверов и Николай Панков построили себе усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области

Три видных представителя «Единой России» Вячеслав Володин, Сергей Неверов и Николай Панков построили себе усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области. Об особняках депутатов Госдумы сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на местных жителей и источники в руководстве Смоленской области.

Так, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Болшево Смоленской области иерей Павел рассказал, что Сергей Неверов живет в соседней с Болшево деревне Домашенка. По данным Росреестра, в этой деревне действительно есть дом площадью 1000 кв. м, однако точный адрес и владелец усадьбы не сообщаются. Местные жители называют этот дом не иначе как «дачей Неверова» и рассказывают, что депутат часто приезжает с семьей на выходные.

В 8 км от Болшево, в деревне Степанково, по словам местных, располагается усадьба депутата-единоросса Николая Панкова. По данным Росреестра, дом принадлежит Найденовой Клавдии Алексеевне, полная тезка которой числилась совладелицей саратовских компаний «Креатив-с», «Поволжье», «Новости+» и «Полиграф».

Компания «Креатив-с» являлась учредителем информационного агентства «Саратовские областные новости», которое связывали к саратовскими единороссами, в том числе и Вячеславом Володиным и Николаем Панковым.

В деревне Степанково есть участок, который, по данным «Дождя», принадлежит бывшему руководителю аппарата Вячеслава Володина в администрации президента Артему Балыхину. Сам Балыхин подтвердил телеканалу, что владеет участком в Смоленской области, но отметил, что не является ни депутатом, ни госслужащим.

В соседней со Степанково деревне Починки есть территории, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию «Боброво», которое на 100% принадлежит Лидии Барабановой. По данным издания «Собеседник», так же зовут мать спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На участке есть несколько жилых домов, искусственный пруд и вертолетная площадка. Жители соседних деревень рассказали, что Володин часто бывает в этой усадьбе.

В декларациях Володина, Неверова и Панкова за 2016 год нет сведений об усадьбах в Смоленской области.

Напомним, что по данным Фонда борьбы с коррупцией, Вячеслав Володин и Сергей Неверов также являются соседями по дачному кооперативу «Сосны» в «элитном» Истринском районе Московской области.

Источник РБК из окружения г-на Неверова опроверг информацию о наличии у него или его родственников усадьбы в Смоленской области, а в Новодугинском районе он часто бывает  на открытии социальных объектов.

В окружении Володина заявили, что все имущество спикера Госдумы отражено в его декларации.

Депутат от Саратовской области Николай Панков заявил, что информация о его усадьбе под Смоленском не соответствует действительности.

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