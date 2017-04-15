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15 апреля 00:20

Элитная недвижимость, спорткары и вертолеты: российские чиновники отчитались об имуществе

В Администрации президента, судя по декларациям о доходах, самым богатым оказался первый замглавы этого ведомства Сергей Кириенко. В правительстве статус самого обеспеченного чиновника достался министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову

В Администрации президента, судя по декларациям о доходах, самым богатым оказался первый замглавы этого ведомства Сергей Кириенко. В правительстве статус самого обеспеченного чиновника достался министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову. Самым богатым депутатом стал Андрей Палкин, а сенатором - представитель Камчатского края Валерий Пономарев.

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко заработал в 2016 году 85,5 млн рублей и оказался лидером по уровню доходов среди кремлевских чиновников. Стоит отметить, что президент Владимир Путин заработал в 10 раз меньше – всего 8,85 млн рублей.

Супруга Сергея Кириенко заработала 353,2 тыс. рублей. В их совместной собственности также есть дом площадью 698,5 кв. м.

На втором месте по уровню доходов оказался секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, задекларировавший 33,5 млн рублей, а на третьем месте – полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев (33,3 млн рублей).

Помощник президента Игорь Левитин заработал в 2016 году 30 млн рублей, помощник президента Владимир Кожин - 16,8 млн рублей (вместе с супругой), их коллега Андрей Белоусов - 15,5 млн рублей (вместе с женой), а еще один помощник президента Владислав Сурков вместе с женой заработали 16 млн рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал 12,8 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка - 120,8 млн рублей.

Самым богатым членом российского правительства оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он задекларировал 582,1 млн рублей и сместил на второе место министра Открытого правительства Михаила Абызова, чей доход за 2016 год составил 520,9 млн рублей.

Лев Кузнецов оказался владельцем нескольких земельных участков в России и жилым домом. Во Франции у него есть квартира, земельный участок, дом и тремя гаражами.

Михаил Абызов владеет четырьмя квартирами в России и арендует в Италии «иное недвижимое имущество в загородном доме». В автопарке министра - автомобили Mercedes Benz S500 4MATIC MAYBACH и Mercedes Benz AMG G63, мотоциклы Harley — Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1, Ducati 1199 Panigaler. Также у него есть вертолет Robinson 44 Clipper II, снегоход Yamaha SXV 70VT и два прицепа.

В тройку лидеров по уровню доходов в правительстве вошел и вице-премьер Юрий Трутнев. Он указал в декларации доход в 356,9 млн рублей.

Самый скромный доход задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев, заработавший за прошлый год 5,6 млн рублей.

Среди депутатов Госдумы самым богатым оказался Андрей Палкин, заработавший 678,4 млн рублей. В его собственности находятся шесть земельных участков, жилой дом, две квартиры, склад, глинозапасник, трансформаторная подстанция, два грузовых автомобиля, два полуприцепа и прицеп.

Самый маленький доход задекларировал депутат от «Единой России» Дмитрий Пирог. Он заработал всего 147 тысяч 195,5 рубля. При этом зарплата депутата Госдумы составляет 360 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал в прошлом году 62 млн рублей. В его собственности находятся жилой дом и квартира (989 и 174 квадратных метра), земельный участок под дачное строительство (8320 соток).

В Совете Федерации самый высокий доход задекларировал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Он заработал 2,6 млрд рублей. Супруга Пономарева задекларировала 32,7 млн рублей дохода.

В собственности семьи Пономаревых - три квартиры (179, 175 и 150 квадратных метров), пять машино-мест и три нежилых помещения. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Валерию Пономареву принадлежат автомобили Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала 22,8 млн рублей.

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