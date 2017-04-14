В Кремле передумали увольнять главу Самарской области. Он еще может пригодиться
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого еще недавно СМИ отправляли в отставку, может остаться на занимаемой должности. В управлении президента по внутренней политике на неофициальном уровне заявили, что «отставки Меркушкина не будет»
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого еще недавно СМИ отправляли в отставку, может остаться на занимаемой должности. В управлении президента по внутренней политике на неофициальном уровне заявили, что «отставки Меркушкина не будет».
Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о скором увольнении губернатора Самарской области. В Кремле якобы недовольны частыми акциями протеста в регионе, что может негативным образом повлиять на результат Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года.
Отставка Николая Меркушкина должна была состояться в течение месяца, но в случае новых акций протеста главу Самарской области якобы обещали уволить и раньше срока.
Теперь же появилась информация о том, что в администрации президента передумали увольнять г-на Меркушкина, по крайне мере до выборов президента страны. Источник «Коммерсанта» в управлении внутренней политики сообщил, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко не заинтересован в смене главы Самарской области накануне выборов.
По мнению кремлевских чиновников, у Меркушкина есть ресурс, чтобы обеспечить Путину хороший результат в регионе.
Напомним, что в Самарской области за последние в начала года состоялось несколько протестных митингов с требованием отставки главы региона. Местные жители недовольны отменой льгот и выплат ветеранам войны и труда, а также сокращением транспортных льгот.