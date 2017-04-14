Руководитель «фондов Медведева» подаст в суд на авторов расследования «Он вам не Димон»
Руководитель благотворительных фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования
Руководитель благотворительных фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования.
Однокурсник главы правительства заявил, что «распространителям баек» придется отвечать по закону.
«Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях», - заявил г-н Елисеев, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
В то же время Елисеев отметил, что судебное разбирательство по поводу расследования «Он вам не Димон» «может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», имея ввиду основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Илья Елисеев также рассказал, что фонд «Дар» был основан в 2006 году, и никто из чиновников к нему отношения не имеет. По словам Елисеева, фонд занимается восстановлением исторических зданий, представляющих культурную и историческую ценность.
Напомним, по данным ФБК, в собственности фондов «Дар» и «Соцгоспроект» имеются несколько усадеб в разных регионах страны, которыми фактически пользуется глава правительства Дмитрий Медведев.
Илья Елисеев на это заявил, что упомянутой в расследовании ФБК усадьбой в Плесе пользуется не только Дмитрий Медведев, но и другие официальные лица и крупные бизнесмены.
Что касается особняка в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, то ее фонду действительно передали структуры бизнесмена Алишера Усманова. Фонд получил дом в качестве компенсации за «нереализованный девелоперский проект», однако в ФБК считают передачу особняка взяткой. Усманов в свою очередь подал в иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального.
Фигурировавший в расследовании виноградник в Тоскане (Италия) Илья Елисеев назвал «своей собственной сугубо частной инвестицией», которая не имеет отношения к деятельности фондов.