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Политика
14 апреля 07:59

Руководитель «фондов Медведева» подаст в суд на авторов расследования «Он вам не Димон»

Руководитель благотворительных фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования

Фото: Forbes

Руководитель благотворительных фондов «Дар» и «Соцгоспроект» Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, намерен подать в суд на авторов данного фильма-расследования.

Однокурсник главы правительства заявил, что «распространителям баек» придется отвечать по закону.

«Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях», - заявил г-н Елисеев, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

В то же время Елисеев отметил, что судебное разбирательство по поводу расследования «Он вам не Димон» «может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», имея ввиду основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Илья Елисеев также рассказал, что фонд «Дар» был основан в 2006 году, и никто из чиновников к нему отношения не имеет. По словам Елисеева, фонд занимается восстановлением исторических зданий, представляющих культурную и историческую ценность.

Напомним, по данным ФБК, в собственности фондов «Дар» и «Соцгоспроект» имеются несколько усадеб в разных регионах страны, которыми фактически пользуется глава правительства Дмитрий Медведев.

Илья Елисеев на это заявил, что упомянутой в расследовании ФБК усадьбой в Плесе пользуется не только Дмитрий Медведев, но и другие официальные лица и крупные бизнесмены.

Что касается особняка в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, то ее фонду действительно передали структуры бизнесмена Алишера Усманова. Фонд получил дом в качестве компенсации за «нереализованный девелоперский проект», однако в ФБК считают передачу особняка взяткой. Усманов в свою очередь подал в иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального.

Фигурировавший в расследовании виноградник в Тоскане (Италия) Илья Елисеев назвал «своей собственной сугубо частной инвестицией», которая не имеет отношения к деятельности фондов.

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