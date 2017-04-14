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14 апреля 00:33

«Единую Россию» уличили в подготовке фальсификаций итогов муниципальных выборов в Москве

Муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас сообщил о подготовке к фальсификации итогов голосования на выборах в муниципальные советы Москвы, которые состоятся в 2017 году.

Муниципальный депутат от московского района Зюзино Константин Янкаускас сообщил о подготовке к фальсификации итогов голосования на выборах в муниципальные советы столицы, которые состоятся в 2017 году.

По словам оппозиционера, Совет депутатов Зюзино, где большинство принадлежит «Единой России», намерен изменить схему избирательных округов с целью разрезать округ №2, в котором на выборах 2012 года победил Константин Янкаускас.

Единороссы предлагают «отрезать» от округа №2 пять участковых избирательных комиссий, включая УИКи 2185 и 2186, где Янкаускас получил 18% и 29,6% голосов избирателей соответственно.

В то же время к округу №2 предлагается присоединить участки, где оппозиционер получил от 8,5% до 9% голосов.

«Смешно наблюдать все эти нелепые телодвижения. Вместо того, чтобы пять лет работать, наши власти предпочитают ничего не делать, и перекраивать избирательные округа накануне выборов. Можно хоть пять, хоть шесть УИКов отрезать от моего округа - я все равно лично обойду все дворы и лично пообщаюсь с жителями этих кварталов. «Единую Россию» эти жалкие манипуляции не спасут», - написал Янкаускас на своей странице в Facebook.

Оппозиционер отметил, что в избирательный округ №2 включили также здание роддома №10, психоневрологического интерната на Каховке и три корпуса общежития на Керченской улице, что является нарушением федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан...». По закону, активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого находится на территории избирательного округа. Однако роддома, психоневрологические интернаты и общежития местами жительства не считаются, а значит, не могут быть включены в избирательный округ.

«Очевидно, что таким образом осуществляется подготовка к фальсификациям на выборах с помощью досрочного голосования…. Мы разумеется, будем обжаловать это жульническое решение всеми возможными способами», - добавил депутат Янкаускас.

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