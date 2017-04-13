Бывшего главу Марий Эл задержали за взятку через неделю после отставки
Правоохранительные органы задержали бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего регионального чиновника подозревают в получении взятки. В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства членов семьи экс-чиновника
Правоохранительные органы задержали бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего регионального чиновника подозревают в получении взятки.
В настоящее время следователи проводят обыски в московской квартире дочери Леонида Маркелова, а также в доме его супруги, сообщает ТАСС.
Известно, что по делу также проходят предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала «Регион 12» Мария Кожевникова. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы Кривашина. Другие подробности дела, в рамках которого был задержан экс-глава Марий Эл, пока не сообщаются.
Отметим, что Леонид Маркелов был задержан по подозрению в коррупции через неделю после отставки. Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Маркелова 6 апреля. В Кремле тогда отметили, что глава Марий Эл сам попросил освободить его от занимаемой должности.
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Александр Евстифеев.