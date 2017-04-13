Меню
Политика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Политика
13 апреля 10:52

Бывшего главу Марий Эл задержали за взятку через неделю после отставки

Правоохранительные органы задержали бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего регионального чиновника подозревают в получении взятки. В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства членов семьи экс-чиновника

Правоохранительные органы задержали бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего регионального чиновника подозревают в получении взятки.

В настоящее время следователи проводят обыски в московской квартире дочери Леонида Маркелова, а также в доме его супруги, сообщает ТАСС.

Известно, что по делу также проходят предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала «Регион 12» Мария Кожевникова. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы Кривашина. Другие подробности дела, в рамках которого был задержан экс-глава Марий Эл, пока не сообщаются.

Отметим, что Леонид Маркелов был задержан по подозрению в коррупции через неделю после отставки. Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Маркелова 6 апреля. В Кремле тогда отметили, что глава Марий Эл сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Александр Евстифеев.

Читайте также
Экс-главу Марий Эл подозревают в попытке получить взятку в 250 млн рублей
Адвокат Никиты Белых сообщил о заболевании мозга своего клиента
Белгородский суд взыскал с чиновника 8 млн рублей, полученные им в качестве взятки
Сейчас на главной
кавказ
Кавказская рулетка
Ни одна центральная власть не хочет, чтобы где-то в регионе бушевала война или пусть даже какой-то локальный конфликт. Большинство правительств, попробовав силовой метод решения вопроса, позже понимало – худой мир лучше хорошей войны. Но мир, даже худой, тоже стоит денег. Порой не меньших, чем сама война ...
Горячие новости
Российских футболистов не мотивируют даже деньги
Футболистов российской национальной сборной попробуют мотивировать на победу в матчах патриотическими песнями. В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что для этого подойдут песни времен Великой Отечественной войны
Горячие новости
«Меркушкину сказали паковать вещи»
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в скором времени покинет занимаемую должность. В Кремле вопрос об увольнении самарского главы уже решен окончательно. Главная причина его отставки - многочисленные акции протеста в регионе
Горячие новости
Сечин и Кадыров поссорились из-за «Грознефтегаза»
Активы госкомпании «Грознефтегаз» стали причиной для противостояния между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. О конфликте «политических гигантов» сообщает издание на Financial Times
кинопремьера
«Время первых» так и не наступило
Очередной проект Тимура Бекмамбетова, фильм «Время первых», по информации киносетей, провалился в первый же уикенд проката. Он собрал чуть более 150 млн. рублей, что почти вдвое меньше прогнозов.
Горячие новости
Без скандала не обошлось
Тендер на благоустройство Садового кольца, объявленный московским правительством, прошел с нарушениями федерального законодательства. Две компании-победительницы заподозрили в картельном сговоре
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Не подарил, а обменял
Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал сведения Фонда борьбы с коррупцией о передаче миллиардером особняка на Рублевском шоссе фонду «Соцгоспроект», который связывают с главой правительства Дмитрием Медведевым
ЖКХ
Сибиряки скинутся на красивую жизнь
Решение на увеличение энергетическим монополистом в Новосибирской области компанией «Сибэко» тарифов ЖКХ на 15%, как предполагается, поможет ее владельцу компенсировать свои расходы на… роскошь
Горячие новости
Власти продолжают игнорировать протест дальнобойщиков
Региональные власти рекомендовали местным журналистам не освещать акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом, в частности, сообщили журналисты из Алтайского края, Бурятии и Дагестана
Горячие новости
В Дортмунде перед матчем «Боруссия» - «Монако» прогремел взрыв
В Дортмунде вечером во вторник, 11 апреля, прогремел взрыв около автобуса местного футбольного клуба «Боруссия». Инцидент произошел перед матчем «Боруссии» с «Монако» в рамках Лиги чемпионов
Авторская колонка
Скорбь и оскорбление
Чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, представим, что руководство Египта, у которого есть уже весьма печальный опыт массовых беспорядков, ответило на теракты против христиан организацией митингов христианской солидарности или шествий против террора.
Быков Дмитрий
Горячие новости
«Платон» дошел до покупателей
Эффект от всероссийской акции протеста против системы «Платон» стал заметен для потребителей. В магазинах стал сокращаться ассортимент товаров, а цены расти. Соответствующие жалобы потребителей зарегистрированы в 34 регионах страны
Горячие новости
На итальянской выставке в Вероне арестовали вино из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент на выставке вина в Вероне «глупым политическим шагом». Чиновник отметил, что об участии крымчан в выставке в составе российской делегации было известно заранее
Горячие новости
ЦОДД потратит 4 млн рублей на чистку камер дорожного наблюдения
Московские власти потратят 4,2 млн рублей на техническое обслуживание систем управления реверсивным движением. Данные системы работают на проспекте Мира, Волгоградском проспекте и Шереметьевской улице
судебная система
Не судите, да не судимы будете
Формальный подход судей к своей работе должен наказываться тюремным сроком – об этом говорится в петиции, которая недавно появилась в Интернете. Ее авторы предлагают сажать судей на тот же срок, который был назначен несправедливо осужденному.
Горячие новости
В христианине все должно быть прекрасно
Российская компания Caviar, которая выпускает смартфоны и планшетные компьютеры со специальной отделкой, представила публике iPhone 7 из коллекции Credo. Стоимость такого смартфона составляет около 200 тысяч рублей
дальнобойщики
В «Багдаде» всё спокойно
Акции дальнобойщиков против системы «Платон» грозят экономическими потерями для всей страны. Но причины этого большинству граждан не будут понятны – федеральное ТВ и региональные СМИ, получили разнарядку искажать информацию о масштабах протеста.
Горячие новости
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
Российский миллиардер подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету. Поводом для подачи соответствующего иска стало резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева