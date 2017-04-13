Губернатора Самарской области отправят в отставку из-за акций протеста в регионе
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в скором времени покинет занимаемую должность. В Кремле вопрос об увольнении самарского главы уже решен окончательно. Главная причина его отставки - многочисленные акции протеста в регионе
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в скором времени покинет занимаемую должность. В Кремле вопрос об увольнении самарского главы уже решен окончательно.
«Меркушкину сказали паковать вещи», - сообщил источник РБК в администрации президента. Скорее всего, об уходе г-на Меркушкина будет объявлено в начале следующей недели.
По другим данным, Меркушкин еще сможет избежать отставки, но для этого в регионе должны прекратиться акции протеста.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков по поводу отставки самарского губернатора заявил, что Коемль «традиционно не анонсирует» кадровые решения.
Николая Меркушкина на посту главы Самарской области могут сменить депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев или сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров.
Николай Меркушкин руководил Самарской области с 2012 года. В последние время в регионе часто проходят акции протеста. Местные жители недовольны отменой льгот и выплат ветеранам войны и труда, а также сокращением транспортных льгот. В Кремле не уверены, что на фоне народных волнений власти Самарской области могут обеспечить хороший результат Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году.
Кроме того, в 2016 году г-н Меркушкин оказался фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, «клану» Меркушкина принадлежит элитная недвижимость на Рублевском шоссе в Московской области.
Еще одна причина отставки Николая Меркушкина – его конфликт с гендиректором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Госкорпорация имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V. — компании, которой принадлежит контрольный пакет акций тольяттинского «АвтоВАЗа».